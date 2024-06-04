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Провал очевиден: саммиту по Украине в Швейцарии прогнозируют крах - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Провал очевиден: саммиту по Украине в Швейцарии прогнозируют крах
Провал очевиден: саммиту по Украине в Швейцарии прогнозируют крах - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Провал очевиден: саммиту по Украине в Швейцарии прогнозируют крах
Срыв "мирной" конференции по Украине в Швейцарии практически неминуем, и это подтверждает, что в мире есть силы, способные совместными усилиями найти способ... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T15:58
2024-06-04T16:36
швейцария
конференция в швейцарии по украине
владимир зеленский (президент украины)
радио "спутник в крыму"
политика
россия
мнения
вадим петров
новости
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Вадим Петров: срыв "мирной" конференции по Украине в Швейцарии практически неминуем
Вадим Петров: срыв "мирной" конференции по Украине в Швейцарии практически неминуем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Срыв "мирной" конференции по Украине в Швейцарии практически неминуем, и это подтверждает, что в мире есть силы, способные совместными усилиями найти способ выйти из кризиса и не дать произойти прямому столкновению России и НАТО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По словам Петрова, эскалация украинского конфликта все еще очевидно подпитывается Западом, о чем, помимо прочего, свидетельствует разрешение США и ряда партнеров по НАТО в Европе бить по России своим оружием.Однако требования умерить пыл и найти способ каким-то образом договариваться с Россией все чаще звучат в среде западных политических сил, указал эксперт. Усилить эти голоса помогут июньские выборы в Европарламент и провал так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, что, по мнению Петрова, уже очевидно.Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог Уже известно, что целый ряд государств направит в Швейцарию "такого рода представителей, которые не в праве не то что принимать какие-то решения и за что-то голосовать, но даже выступать там – они наблюдатели", подчеркнул политолог.Примечательно и то, что среди участников швейцарского саммита "мира" есть страны из числа союзников США вне НАТО, которые также не будут представлены на высшем уровне."Вот Австралия посылает министра по делам инвалидов", – привел пример эксперт.То, что до конференции остается несколько дней, а срыв ее уже неминуем, означает, что дальнейшая эскалация конфликта Запада и РФ на территории Украины и прямое столкновение России с НАТО не единственный вариант развития событий в сложившихся условиях, считает эксперт."Это подтверждает, что в мире есть силы, которые способны совместными усилиями найти способ выхода из этого кризисного положения", – резюмировал Петров.При этом он отметил, что и на Западе должны понимать, что, несмотря на всю уступчивость России, которая понимает риски, она тем не менее "готова принимать серьезные решения, чтобы переломить ход событий решающим образом в нашу пользу". И Россия продолжит напоминать об этом.Конференция в Швейцарии по УкраинеДо конференции по Украине в Швейцарии остается две недели – она пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня. Уже известно, что в ней не примет участия Китай и Бразилия.В совместном заявлении двух стран по итогам встречи их представителей отмечалось, что "Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признаваемую как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов".31 мая в КНР официально подтвердили свое решение, подчеркнув, что "план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира".На днях несколько иностранных СМИ со ссылкой на разные дипломатические источники сообщили, что от участия откажутся также Саудовская Аравия "из-за отсутствия представителей Москвы" на конференции, и Пакистан, желающий сохранять нейтралитет. 3 июня стало известно, что Австралия планирует отправить на саммит по Украине министра по страхованию инвалидов Билла Шортена. Эту информацию, по данным Australian Associated Press, подтвердила глава МИД Пенни Вон. Она отметила, что инициатива исходила от премьер-министра и такой "уровень представительства является приемлемым".В мае сообщалось, что президент США Джо Байден скорее всего пропустит швейцарский саммит, так как в этот день должен посетить мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии с участием звезд Голливуда. 3 июня эту информацию подтвердили в Белом доме. В релизе сообщалось, что Вашингтон на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.Параллельно с саммитом мира в Швейцарии Россия созывает встречу БРИКС на уровне министров иностранных дел. Как стало известно, Турция намерена стать членом БРИКС. Об этом в Пекине, на мероприятии в Центре Китая и глобализации (CCG), заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.4 июня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что попытки навязать России решение по украинскому вопросу в рамках "мирного" саммита в Швейцарии обречены на провал, что понимают в мире, из-за чего ее участников с каждым днем все меньше. Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по Украине Зачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма
https://crimea.ria.ru/20240530/zapad-gotovitsya-k-kapitulyatsii-ukrainy--smi-o-sammite-v-shveytsarii-1137738127.html
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швейцария, конференция в швейцарии по украине, владимир зеленский (президент украины), политика, россия, мнения, вадим петров, новости
Провал очевиден: саммиту по Украине в Швейцарии прогнозируют крах

Срыв "мирной" конференции по Украине в Швейцарии практически неминуем - эксперт

15:58 04.06.2024 (обновлено: 16:36 04.06.2024)
 
© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Срыв "мирной" конференции по Украине в Швейцарии практически неминуем, и это подтверждает, что в мире есть силы, способные совместными усилиями найти способ выйти из кризиса и не дать произойти прямому столкновению России и НАТО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Вадим Петров: срыв "мирной" конференции по Украине в Швейцарии практически неминуем
15:58
По словам Петрова, эскалация украинского конфликта все еще очевидно подпитывается Западом, о чем, помимо прочего, свидетельствует разрешение США и ряда партнеров по НАТО в Европе бить по России своим оружием.
Однако требования умерить пыл и найти способ каким-то образом договариваться с Россией все чаще звучат в среде западных политических сил, указал эксперт. Усилить эти голоса помогут июньские выборы в Европарламент и провал так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, что, по мнению Петрова, уже очевидно.
Какие потрясения ждут Европу летом 2024 – политолог
"Провал этой конференции очевиден, поскольку участие в ней не примут те страны, которые реально влияют на мировую политику. Не будет стран Юго-Восточной Азии, арабского мира, Южной Америки. Страны БРИКС в полном составе не будут участвовать. А если и будут, как Индия, то на уровне каких-то второстепенных чиновников", – сказал Петров.
Уже известно, что целый ряд государств направит в Швейцарию "такого рода представителей, которые не в праве не то что принимать какие-то решения и за что-то голосовать, но даже выступать там – они наблюдатели", подчеркнул политолог.
Примечательно и то, что среди участников швейцарского саммита "мира" есть страны из числа союзников США вне НАТО, которые также не будут представлены на высшем уровне.
"Вот Австралия посылает министра по делам инвалидов", – привел пример эксперт.
То, что до конференции остается несколько дней, а срыв ее уже неминуем, означает, что дальнейшая эскалация конфликта Запада и РФ на территории Украины и прямое столкновение России с НАТО не единственный вариант развития событий в сложившихся условиях, считает эксперт.
"Это подтверждает, что в мире есть силы, которые способны совместными усилиями найти способ выхода из этого кризисного положения", – резюмировал Петров.
При этом он отметил, что и на Западе должны понимать, что, несмотря на всю уступчивость России, которая понимает риски, она тем не менее "готова принимать серьезные решения, чтобы переломить ход событий решающим образом в нашу пользу". И Россия продолжит напоминать об этом.
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Конференция в Швейцарии по Украине

До конференции по Украине в Швейцарии остается две недели – она пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня. Уже известно, что в ней не примет участия Китай и Бразилия.
В совместном заявлении двух стран по итогам встречи их представителей отмечалось, что "Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признаваемую как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов".
31 мая в КНР официально подтвердили свое решение, подчеркнув, что "план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира".
На днях несколько иностранных СМИ со ссылкой на разные дипломатические источники сообщили, что от участия откажутся также Саудовская Аравия "из-за отсутствия представителей Москвы" на конференции, и Пакистан, желающий сохранять нейтралитет.
3 июня стало известно, что Австралия планирует отправить на саммит по Украине министра по страхованию инвалидов Билла Шортена. Эту информацию, по данным Australian Associated Press, подтвердила глава МИД Пенни Вон. Она отметила, что инициатива исходила от премьер-министра и такой "уровень представительства является приемлемым".
В мае сообщалось, что президент США Джо Байден скорее всего пропустит швейцарский саммит, так как в этот день должен посетить мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии с участием звезд Голливуда. 3 июня эту информацию подтвердили в Белом доме. В релизе сообщалось, что Вашингтон на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Параллельно с саммитом мира в Швейцарии Россия созывает встречу БРИКС на уровне министров иностранных дел. Как стало известно, Турция намерена стать членом БРИКС. Об этом в Пекине, на мероприятии в Центре Китая и глобализации (CCG), заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
4 июня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что попытки навязать России решение по украинскому вопросу в рамках "мирного" саммита в Швейцарии обречены на провал, что понимают в мире, из-за чего ее участников с каждым днем все меньше.
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Радио "Спутник в Крыму"ШвейцарияКонференция в Швейцарии по УкраинеВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаРоссияМненияВадим ПетровНовости
 
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