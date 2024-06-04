https://crimea.ria.ru/20240604/reshenie-ukrainskogo-voprosa-bez-rossii-nevozmozhno--volodin-1137826755.html

Попытки навязать России решение по украинскому вопросу обречены на провал

Попытки навязать России решение по украинскому вопросу обречены на провал - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Попытки навязать России решение по украинскому вопросу обречены на провал

Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Это понимают все больше стран, именно поэтому участников конференции по украинскому кризису в... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T08:49

2024-06-04T08:49

2024-06-04T09:45

вячеслав володин

украина

россия

сша

брюссель

политика

саудовская аравия

китай

в мире

австралия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Это понимают все больше стран, именно поэтому участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится меньше, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что из-за отсутствия представителей России от конференции отказалась Саудовская Аравия, а еще ранее - Китай. "Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов. И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл", - написал он в Telegram.Политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах, и это видят во всем мире. С одной стороны, США и Евросоюз пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии и лукавят о своем стремлении к мирному урегулированию. А с другой – дают разрешение бить по России своими вооружениями.3 июня официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что мирную конференцию по украинскому кризису должна признавать и российская, и украинская стороны. К тому же Китай считает, что все участники встречи должны быть представлены на равноправной основе, а все мирные проекты должны обсуждаться справедливо.15-16 июня Швейцария планирует провести международную конференцию по Украине, на которую приглашены делегации более 160 государств. При этом на мероприятие не пригласили Россию. После отказа Китая участвовать во встрече Владимир Зеленский заявил, что Киев "без позитива воспринимает отказ Китая участвовать в швейцарском саммите" и назвал "стратегической ошибкой Пекина" поддержку Москвы.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно заявляла, что прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира".Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.Эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что на фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны России.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на ХарьковЗачем в США заявляют о перемирии на Украине"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20240530/zapad-gotovitsya-k-kapitulyatsii-ukrainy--smi-o-sammite-v-shveytsarii-1137738127.html

украина

россия

сша

брюссель

саудовская аравия

китай

австралия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, украина, россия, сша, брюссель, политика, саудовская аравия, китай, в мире, австралия, новости