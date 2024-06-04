https://crimea.ria.ru/20240604/na-ukraine-ne-s-kem-vesti-peregovory---postpred-kryma-1137827030.html

На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма

На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма - РИА Новости Крым, 04.06.2024

На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма

На Украине не с кем вести переговоры, предметный разговор может быть только с США, которые руководят операциями по нанесению ударов по российским объектам. Об... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T09:07

2024-06-04T09:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Украине не с кем вести переговоры, предметный разговор может быть только с США, которые руководят операциями по нанесению ударов по российским объектам. Об этом в комментарии РИА Новости заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Он подчеркнул, что разговор с Вашингтоном может касаться не столько дальнейшей судьбы Украины, сколько тех требований, которые были предъявлены Россией к США и НАТО в проектах соглашений от декабря 2021 года. А пока НАТО продолжает делать шаги, которые разрушают все, что было в мировой повестке на конец 2021 года, добавил Мурадов. "Здравомыслие покинуло альянс и, видимо, без решительного ответа России ситуация не разрешится. Пусть думают, если им дорог их Запад, а для нас мир без России не имеет смысла", - заключил политик.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по РоссииСильные речи Запада не помогают ВСУ – признание МИД ЛитвыСША готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт

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крым, новости крыма, георгий мурадов, украина, нато, сша, внешняя политика