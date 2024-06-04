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На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма
На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма - РИА Новости Крым, 04.06.2024
На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма
На Украине не с кем вести переговоры, предметный разговор может быть только с США, которые руководят операциями по нанесению ударов по российским объектам. Об... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Украине не с кем вести переговоры, предметный разговор может быть только с США, которые руководят операциями по нанесению ударов по российским объектам. Об этом в комментарии РИА Новости заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Он подчеркнул, что разговор с Вашингтоном может касаться не столько дальнейшей судьбы Украины, сколько тех требований, которые были предъявлены Россией к США и НАТО в проектах соглашений от декабря 2021 года. А пока НАТО продолжает делать шаги, которые разрушают все, что было в мировой повестке на конец 2021 года, добавил Мурадов. "Здравомыслие покинуло альянс и, видимо, без решительного ответа России ситуация не разрешится. Пусть думают, если им дорог их Запад, а для нас мир без России не имеет смысла", - заключил политик.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по РоссииСильные речи Запада не помогают ВСУ – признание МИД ЛитвыСША готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – эксперт
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крым, новости крыма, георгий мурадов, украина, нато, сша, внешняя политика
На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма

Постпред Крыма при президенте РФ: на Украине не с кем вести переговоры

09:07 04.06.2024 (обновлено: 09:11 04.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevЗаместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Украине не с кем вести переговоры, предметный разговор может быть только с США, которые руководят операциями по нанесению ударов по российским объектам. Об этом в комментарии РИА Новости заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"В Киеве вести переговоры нам не с кем. Ситуация складывается так, что серьезный разговор может быть только с Вашингтоном, руководящим сегодня операциями по нанесению ударов по стратегически важным объектам на территории России", - сказал Мурадов.
Он подчеркнул, что разговор с Вашингтоном может касаться не столько дальнейшей судьбы Украины, сколько тех требований, которые были предъявлены Россией к США и НАТО в проектах соглашений от декабря 2021 года.

"Эти дальновидные предложения, нацеленные на создание системы равной и неделимой безопасности между Россией и Западом, только и могут быть основой для того, чтобы вернуть мир к стабильной ситуации", - отметил постпред.

А пока НАТО продолжает делать шаги, которые разрушают все, что было в мировой повестке на конец 2021 года, добавил Мурадов.
"Здравомыслие покинуло альянс и, видимо, без решительного ответа России ситуация не разрешится. Пусть думают, если им дорог их Запад, а для нас мир без России не имеет смысла", - заключил политик.
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