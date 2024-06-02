Сильные речи Запада не помогают ВСУ – признание МИД Литвы
Киев находится в худшем положении и много сильных речей на Западе не помогают – МИД Литвы
© AP Photo/ Mindaugas KulbisИстребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Несмотря на множество громких речей западных политиков, положение Украины ухудшается. Такое признание сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше – несмотря на то, что мы на Западе произносим много сильных речей", — сказал он в интервью ZDF.
При этом глава МИД Литвы заявил, что отправка контингента НАТО на Украину по-прежнему не исключена, и это не будет означать втягивания альянса в конфликт с Россией, поскольку такое решение примут не все участники, а только "определенные страны".
По мнению президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, передача Украине дальнобойных ракет, которые смогут поражать объекты на территории России, свидетельствует о том, что Запад "буквально взбесился".
Ранее журналист iDNES.cz Адам Гаек отметил, что страны Запада постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и готовятся к мирными переговорами на условиях России.
В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что изначальный план разбить Россию на поле боя оказался провальным, что стало для самоуверенных руководителей стран блока НАТО настолько же очевидно, насколько и неожиданно. На этом фоне коллективный Запад рассчитывает хотя бы на возможность занять неподконтрольные РФ части Украины, чтобы "отбить" затраты за счет земель и ресурсов.
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