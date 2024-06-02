https://crimea.ria.ru/20240602/silnye-rechi-zapada-ne-pomogayut-vsu--priznanie-mid-litvy-1137795044.html

Сильные речи Запада не помогают ВСУ – признание МИД Литвы

Сильные речи Запада не помогают ВСУ – признание МИД Литвы - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Сильные речи Запада не помогают ВСУ – признание МИД Литвы

Несмотря на множество громких речей западных политиков, положение Украины ухудшается. Такое признание сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T13:49

2024-06-02T13:49

2024-06-02T13:49

литва

украина

нато

контингент нато

в мире

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110719/35/1107193525_0:8:967:551_1920x0_80_0_0_de78b90a316c142381158ddf17d961c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Несмотря на множество громких речей западных политиков, положение Украины ухудшается. Такое признание сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.При этом глава МИД Литвы заявил, что отправка контингента НАТО на Украину по-прежнему не исключена, и это не будет означать втягивания альянса в конфликт с Россией, поскольку такое решение примут не все участники, а только "определенные страны".По мнению президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, передача Украине дальнобойных ракет, которые смогут поражать объекты на территории России, свидетельствует о том, что Запад "буквально взбесился".Ранее журналист iDNES.cz Адам Гаек отметил, что страны Запада постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и готовятся к мирными переговорами на условиях России.В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что изначальный план разбить Россию на поле боя оказался провальным, что стало для самоуверенных руководителей стран блока НАТО настолько же очевидно, насколько и неожиданно. На этом фоне коллективный Запад рассчитывает хотя бы на возможность занять неподконтрольные РФ части Украины, чтобы "отбить" затраты за счет земель и ресурсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связьСША готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – экспертАтаки ВСУ на Крым: чего спешит добиться Киев

литва

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, украина, нато, контингент нато, в мире, политика, новости