https://crimea.ria.ru/20240530/ataki-vsu-na-krym-chego-speshit-dobitsya-kiev-1137719234.html

Атаки ВСУ на Крым: чего спешит добиться Киев

Атаки ВСУ на Крым: чего спешит добиться Киев - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Атаки ВСУ на Крым: чего спешит добиться Киев

Киев усиливает атаки на тылы России, в частности Крым, чтобы повысить градус напряженности и в условиях провала на фронте показать "мощь Украины" в преддверии... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T12:02

2024-05-30T12:02

2024-05-30T12:02

радио "спутник в крыму"

безопасность республики крым и севастополя

крым

мнения

вадим колесниченко

атаки всу на крым

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Киев усиливает атаки на тылы России, в частности Крым, чтобы повысить градус напряженности и в условиях провала на фронте показать "мощь Украины" в преддверии так называемой мирной конференции в Швейцарии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению эксперта, ставка при этом делается на эффект в информационном поле, поскольку российские военные достаточно эффективно защищают тыл, а на поле боя никаких изменений для Киева подобный террор мирных территорий РФ не принесет, добавил он."Все эти атаки, конечно, да, они неприятны и приносят определенные сложности, но они не несут никаких Киеву позитивных сдвигов с точки зрения обеспечения военной победы. Потому что у нас нет – по очертаниям Крымского полуострова – общей территории с Украиной для того, чтобы можно было добиваться каких-то подвижек на линии боестолкновения", – сказал Колесниченко.Вместе с тем такими ударами Украина "пытается заставить наше руководство снять системы противовоздушной обороны с линии боестолкновения, где они очень важны, и перебрасывать их по различным объектам на территории всей Российской Федерации"."Но эти уколы не принесут никакого результата с точки зрения итогов специальной военной операции. Она будет продолжаться до достижения поставленных целей", – заключил политолог.В ночь на четверг, 30 мая, военные РФ отражали атаку украинских боевиков на Крым. В Минобороны сообщили об уничтожении вблизи полуострова 8 ракет ATACMS и 10 морских и воздушных беспилотников. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом.Политический эксперт Андрей Никифоров считает, что саммит в Швейцарии не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", но при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Краснодарский край – повреждена подстанция Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без света Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму – ФСБ

https://crimea.ria.ru/20240524/gotova-li-rossiya-zafiksirovat-tekuschuyu-liniyu-fronta--otvet-kremlya-1137557661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, мнения, вадим колесниченко, атаки всу на крым, вооруженные силы россии, новости сво