https://crimea.ria.ru/20240530/ataka-bespilotnikov-na-krasnodarskiy-kray--povrezhdena-podstantsiya-1137712057.html

Атака беспилотников на Краснодарский край – повреждена подстанция

Атака беспилотников на Краснодарский край – повреждена подстанция - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Атака беспилотников на Краснодарский край – повреждена подстанция

Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила незначительные повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. О этом сообщает оперштаб РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T10:08

2024-05-30T10:08

2024-05-30T10:08

безопасность республики крым и севастополя

краснодарский край

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пво

темрюкский район

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила незначительные повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. О этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В ведомстве отметили, что утром 30 мая киевский режим предпринял попытку атаки с помощью БПЛА на гражданские объекты в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены.Идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет.Еще один беспилотник упал в районе поселка Волна. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы.Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края.В ночь на четверг военные армии России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный: повреждено остекление надстроек.Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма морская авиация уничтожила три безэкипажных катераДва человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУНад Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS

краснодарский край

темрюкский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, краснодарский край, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, темрюкский район, новости