Атака беспилотников на Краснодарский край – повреждена подстанция
Трансформаторная подстанция повержена в Краснодарском крае после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила незначительные повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. О этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
В ведомстве отметили, что утром 30 мая киевский режим предпринял попытку атаки с помощью БПЛА на гражданские объекты в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены.
"В станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы", - сказано в сообщении.
Идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет.
Еще один беспилотник упал в районе поселка Волна. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края.
В ночь на четверг военные армии России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.
Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный: повреждено остекление надстроек.
Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.
Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.
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