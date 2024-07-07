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Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ
Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ
Российская армия нанесла удары по украинской авиатехнике, находящейся на аэродроме базирования, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T13:43
2024-07-07T13:43
2024-07-07T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российская армия нанесла удары по украинской авиатехнике, находящейся на аэродроме базирования, сообщили в Минобороны РФ.Также в Минобороны уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены: радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО "Giraffe" шведского производства и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27314 беспилотных летательных аппаратов, 540 зенитных ракетных комплексов, 16521 танк и других боевых бронированных машин, 1366 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23410 единиц специальной военной автомобильной техники.Под контроль российских военных перешел населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской областиРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу
Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ
Российскими военными нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ
13:43 07.07.2024 (обновлено: 13:50 07.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российская армия нанесла удары по украинской авиатехнике, находящейся на аэродроме базирования, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скопления живой силы и техники противника в 119 районах", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Также в Минобороны уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены: радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО "Giraffe" шведского производства и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27314 беспилотных летательных аппаратов, 540 зенитных ракетных комплексов, 16521 танк и других боевых бронированных машин, 1366 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23410 единиц специальной военной автомобильной техники.
Под контроль российских военных
перешел населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики.
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