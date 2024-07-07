https://crimea.ria.ru/20240707/naneseny-udary-po-aerodromu-bazirovaniya-aviatsii-vsu-1138663336.html

Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ

Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ

Российская армия нанесла удары по украинской авиатехнике, находящейся на аэродроме базирования, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T13:43

2024-07-07T13:43

2024-07-07T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российская армия нанесла удары по украинской авиатехнике, находящейся на аэродроме базирования, сообщили в Минобороны РФ.Также в Минобороны уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены: радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО "Giraffe" шведского производства и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27314 беспилотных летательных аппаратов, 540 зенитных ракетных комплексов, 16521 танк и других боевых бронированных машин, 1366 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23410 единиц специальной военной автомобильной техники.Под контроль российских военных перешел населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской областиРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу