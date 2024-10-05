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Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров
Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров
Раненных при ударе беспилотника ВСУ в Горловке пассажиров автобуса спасал водитель, который сам был ранен и получил контузию. Об этом рассказал журналистам... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T19:55
2024-10-05T19:55
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
донецкая народная республика (днр)
горловка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Раненных при ударе беспилотника ВСУ в Горловке пассажиров автобуса спасал водитель, который сам был ранен и получил контузию. Об этом рассказал журналистам директор компании-перевозчика Владимир Миронов.По его словам, под удар беспилотника ВСУ утром в субботу, 5 октября, попал рейсовый автобус, направлявшийся согласно маршруту 29б из поселка Комарово. Пострадали несколько пассажиров и водитель, который направил машину в больницу.Он отметил, что это уже не первый случай в Горловке, когда в результате украинских атак погибают или получают травмы пассажиры общественного транспорта и его водители."Гибнут люди, гибнут водители. Летает и по центру города, и кругом", – отметил Миронов.Из-за этого многие сотрудники транспортного предприятия категорически отказываются садиться за руль, добавил он:"У нас водителей сейчас половины не хватает. Автобусы, которые стоят - не неисправны, а просто нет водителей".Утром в субботу украинские боевики атаковали Горловку ударными беспилотниками. Мэр города Иван Приходько сообщил, что ранения получили девять мирных жителей. Среди них пассажиры и водитель рейсового автобуса. Также сообщалось, что еще один удар пришелся по административному зданию. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), горловка, происшествия
Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров

Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших при обстреле ВСУ пассажиров

19:55 05.10.2024
 
© РИА НовостиРаненый водитель отвез пассажиров в больницу
Раненый водитель отвез пассажиров в больницу - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Раненных при ударе беспилотника ВСУ в Горловке пассажиров автобуса спасал водитель, который сам был ранен и получил контузию. Об этом рассказал журналистам директор компании-перевозчика Владимир Миронов.
По его словам, под удар беспилотника ВСУ утром в субботу, 5 октября, попал рейсовый автобус, направлявшийся согласно маршруту 29б из поселка Комарово. Пострадали несколько пассажиров и водитель, который направил машину в больницу.
"Остановился на остановке, забрали людей. Беспилотник рядом с автобусом (взорвался – ред.). В автобусе три человека травмировано. Автобус остался на ходу, водитель отвез их в больницу, а сам получил контузию", – сказал Миронов.
Он отметил, что это уже не первый случай в Горловке, когда в результате украинских атак погибают или получают травмы пассажиры общественного транспорта и его водители.
"Гибнут люди, гибнут водители. Летает и по центру города, и кругом", – отметил Миронов.
Из-за этого многие сотрудники транспортного предприятия категорически отказываются садиться за руль, добавил он:
"У нас водителей сейчас половины не хватает. Автобусы, которые стоят - не неисправны, а просто нет водителей".
Утром в субботу украинские боевики атаковали Горловку ударными беспилотниками. Мэр города Иван Приходько сообщил, что ранения получили девять мирных жителей. Среди них пассажиры и водитель рейсового автобуса. Также сообщалось, что еще один удар пришелся по административному зданию.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаПроисшествия
 
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