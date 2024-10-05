https://crimea.ria.ru/20241005/ranenyy-voditel-avtobusa-v-gorlovke-spas-postradavshikh-passazhirov-1140868394.html

Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров

Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров

Раненных при ударе беспилотника ВСУ в Горловке пассажиров автобуса спасал водитель, который сам был ранен и получил контузию. Об этом рассказал журналистам... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T19:55

2024-10-05T19:55

2024-10-05T19:55

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Раненных при ударе беспилотника ВСУ в Горловке пассажиров автобуса спасал водитель, который сам был ранен и получил контузию. Об этом рассказал журналистам директор компании-перевозчика Владимир Миронов.По его словам, под удар беспилотника ВСУ утром в субботу, 5 октября, попал рейсовый автобус, направлявшийся согласно маршруту 29б из поселка Комарово. Пострадали несколько пассажиров и водитель, который направил машину в больницу.Он отметил, что это уже не первый случай в Горловке, когда в результате украинских атак погибают или получают травмы пассажиры общественного транспорта и его водители."Гибнут люди, гибнут водители. Летает и по центру города, и кругом", – отметил Миронов.Из-за этого многие сотрудники транспортного предприятия категорически отказываются садиться за руль, добавил он:"У нас водителей сейчас половины не хватает. Автобусы, которые стоят - не неисправны, а просто нет водителей".Утром в субботу украинские боевики атаковали Горловку ударными беспилотниками. Мэр города Иван Приходько сообщил, что ранения получили девять мирных жителей. Среди них пассажиры и водитель рейсового автобуса. Также сообщалось, что еще один удар пришелся по административному зданию. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), горловка, происшествия