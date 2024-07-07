https://crimea.ria.ru/20240707/ob-otvete-skoro-uznaete-lavrov-prokommentiroval-ataku-vsu-na-sevastopol-1138664087.html

Об ответе скоро узнаете: Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь

Об ответе скоро узнаете: Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Об ответе скоро узнаете: Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь

Запущенные ВСУ ракеты не могли бы достичь, в том числе, Севастополя, без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения, а об ответе России на эти... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T14:27

2024-07-07T14:27

2024-07-07T14:30

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

павел зарубин

сша

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Запущенные ВСУ ракеты не могли бы достичь, в том числе, Севастополя, без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения, а об ответе России на эти действия "в обозримом будущем узнаете", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны киевских властей.Глава ведомства также отметил, что в НАТО и США продолжают говорит о том, что не принимают участия в конфликте с Россией. "Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают", – подчеркнул министр.Ранее Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. Министр подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляют украинскому режиму, не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, павел зарубин, сша, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года