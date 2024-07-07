https://crimea.ria.ru/20240707/zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii-1138668482.html

Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Землетрясение произошло в Турции

В турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T18:10

2024-07-07T18:10

2024-07-07T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х, пишет РИА Новости.Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.В воскресенье утром подземные толчки магнитудой 3,6 были зафиксированы между Сочи и Туапсе. Эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи.В апреле в море у берега Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.28 января в Краснодарском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

https://crimea.ria.ru/20230406/uvidet-zemletryasenie-mozhno-v-radioteleskop-i-po-shumu-pchel-1128021719.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, землетрясение, природа, происшествия