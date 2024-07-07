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Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Землетрясение произошло в Турции
В турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T18:10
2024-07-07T18:10
турция
новости
землетрясение
природа
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х, пишет РИА Новости.Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.В воскресенье утром подземные толчки магнитудой 3,6 были зафиксированы между Сочи и Туапсе. Эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи.В апреле в море у берега Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.28 января в Краснодарском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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турция, новости, землетрясение, природа, происшествия
Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции

18:10 07.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х, пишет РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.
В воскресенье утром подземные толчки магнитудой 3,6 были зафиксированы между Сочи и Туапсе. Эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи.
В апреле в море у берега Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.
28 января в Краснодарском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.
24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
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