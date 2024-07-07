https://crimea.ria.ru/20240707/zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii-1138668482.html
Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Землетрясение произошло в Турции
В турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T18:10
2024-07-07T18:10
2024-07-07T18:10
турция
новости
землетрясение
природа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_4b71b1143a98d25d89d1d182bcb89526.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х, пишет РИА Новости.Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.В воскресенье утром подземные толчки магнитудой 3,6 были зафиксированы между Сочи и Туапсе. Эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи.В апреле в море у берега Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.28 января в Краснодарском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
https://crimea.ria.ru/20230406/uvidet-zemletryasenie-mozhno-v-radioteleskop-i-po-shumu-pchel-1128021719.html
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_795a0b81dca9a6529c9a493380f23dd8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, новости, землетрясение, природа, происшествия
Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции