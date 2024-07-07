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На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового
На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового - РИА Новости Крым, 07.07.2024
На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового
Организаторы Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" учредили специальный приз имени Василия Семеновича Ланового. Он станет аналогом приза "Честь и... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T20:20
2024-07-07T20:20
мдц "артек"
крым
кино
крым кинематографический
андрей соколов
международный детский кинофестиваль "алые паруса"
культура
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Организаторы Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" учредили специальный приз имени Василия Семеновича Ланового. Он станет аналогом приза "Честь и достоинство" во взрослой кинопремии "Ника". Об этом РИА Новости Крым рассказал президент фестиваля, актер и режиссер Андрей Соколов.Народный артист СССР Василий Лановой возглавлял детский кинофестиваль "Алые паруса" 20 лет, и вот уже три года этот фестиваль носит имя великого актера."Уже тот факт, что Международный детский кинофестиваль уже три года носит его имя, говорит именно о чести, достоинстве, патриотизме. Это те качества, которыми должен обладать нормальный российский ребенок, который живет в нашей стране", – поделился мнением Андрей Соколов.Приз будут получать артековцы, которые так или иначе отличились во время съемок. Каждый лагерь "Артека" за время проведения фестиваля под руководством профессионалов снимет свой короткометражный фильм. Благодаря этому дети смогут изучить все этапы кинопроизводства.На этой неделе в "Артеке" состоялось открытие XXXII Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. Василия Ланового. Известный российский кинорежиссер Карен Шахназаров покажет в рамках фестиваля свой фильм "Хитровка. Знак четырех", актер Гоша Куценко проведет мастер-класс и презентует свой новый фильм.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в КрымуИдеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школе"Папа Сыроежкина" Юрий Чернов: в свои 75 могу поставить стул на голову
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мдц "артек", крым, кино, крым кинематографический, андрей соколов, международный детский кинофестиваль "алые паруса", культура, дети
На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового

Приз Василия Ланового будут присуждать за честь и достоинство в актерской профессии

20:20 07.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие фестиваля "Алые паруса" в Артеке
Открытие фестиваля Алые паруса в Артеке - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Организаторы Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" учредили специальный приз имени Василия Семеновича Ланового. Он станет аналогом приза "Честь и достоинство" во взрослой кинопремии "Ника". Об этом РИА Новости Крым рассказал президент фестиваля, актер и режиссер Андрей Соколов.

"Это аналог "Чести и достоинства". Но в каждом определенном случае, в зависимости от того, кто будет награждаться, будут перечисляться определенные его качества. Это такой именной приз, которым награждаются достойные люди в нашей профессии", – сказал он.

Народный артист СССР Василий Лановой возглавлял детский кинофестиваль "Алые паруса" 20 лет, и вот уже три года этот фестиваль носит имя великого актера.
"Уже тот факт, что Международный детский кинофестиваль уже три года носит его имя, говорит именно о чести, достоинстве, патриотизме. Это те качества, которыми должен обладать нормальный российский ребенок, который живет в нашей стране", – поделился мнением Андрей Соколов.
Приз будут получать артековцы, которые так или иначе отличились во время съемок. Каждый лагерь "Артека" за время проведения фестиваля под руководством профессионалов снимет свой короткометражный фильм. Благодаря этому дети смогут изучить все этапы кинопроизводства.

"Родители, которые отправляют детей в "Артек", стремятся попасть именно в нашу смену. Потому что за 8 полных дней ребята проходят мини-курс того, как снимать кино. Недаром после наших смен некоторые ребята уже пошли в профессию, стали режиссерами и актерами", – напомнил президент фестиваля.

На этой неделе в "Артеке" состоялось открытие XXXII Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. Василия Ланового. Известный российский кинорежиссер Карен Шахназаров покажет в рамках фестиваля свой фильм "Хитровка. Знак четырех", актер Гоша Куценко проведет мастер-класс и презентует свой новый фильм.
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МДЦ "Артек"КрымКиноКрым кинематографическийАндрей СоколовМеждународный детский кинофестиваль "Алые паруса"Культурадети
 
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