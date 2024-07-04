https://crimea.ria.ru/20240704/papa-syroezhkina-yuriy-chernov-v-svoi-75-mogu-postavit-stul-na-golovu-1138596115.html
"Папа Сыроежкина" Юрий Чернов: в свои 75 могу поставить стул на голову
"Папа Сыроежкина" Юрий Чернов: в свои 75 могу поставить стул на голову - РИА Новости Крым, 04.07.2024
"Папа Сыроежкина" Юрий Чернов: в свои 75 могу поставить стул на голову
Народный артист России Юрий Чернов на мастер-классах для детей играет на гитаре и губной гармошке, показывает фокусы и демонстрирует все свои цирковые... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T21:14
2024-07-04T21:14
2024-07-04T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Народный артист России Юрий Чернов на мастер-классах для детей играет на гитаре и губной гармошке, показывает фокусы и демонстрирует все свои цирковые способности. Об этом он рассказал РИА Новости Крым на полях кинофестиваля "Алые паруса" в Артеке.Юрий Чернов закончил Московское цирковое училище и ГИТИС, после чего не сразу выбрал, какой профессии отдать предпочтение. Цирковое прошлое помогло ему сыграть клоуна Олега Попова в фильме "Удивительные приключения Дениса Кораблева". Настоящий актер должен уметь делать все, говорит он: скакать на лошади, играть на инструментах, петь, танцевать.Современные дети не смотрят "Электроника"Современные дети не смотрят "Приключения Электроника", где актер сыграл папу Электроника – дальнобойщика. Но зато они помнят, как он играл на балалайке в другом советском фильме.Двоечника Сыромятникова из фильма "Доживем до понедельника" часто вспоминают учителя, рассказывает актер. Подходят и говорят: мы вас любим, хотя вы и двоечник.Полвека на сценеНародный артист России Юрий Чернов в этом году отметил две памятные даты: 75-летний юбилей и 50 лет службы в театре. На покой он пока не собирается: продолжает выходить на сцену "Театра на Трубной" в Москве, преподает в Институте современного искусства, снимается в кино, проводит мастер-классы для детей и молодежи. В жюри международного кинофестиваля "Алые паруса" Чернов работает уже больше десяти лет.Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" открылся в Артеке 2 июля. Его гостями стали известные артисты Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Роман Попов, Александр Иншаков и многие другие. Свой новый фильм "Хитровка. Знак четырех" представит известный режиссер Карен Шахназаров. Мастер-классы для детей проведут актеры Роман Попов и Гоша Куценко, который также представит на фестивале свой проект.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в КрымуИдеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школеНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке
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"Папа Сыроежкина" Юрий Чернов: в свои 75 могу поставить стул на голову
Папа Сыроежкина из "Электроника" сыграет для артековцев на губной гармошке
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Народный артист России Юрий Чернов на мастер-классах для детей играет на гитаре и губной гармошке, показывает фокусы и демонстрирует все свои цирковые способности. Об этом он рассказал РИА Новости Крым
на полях кинофестиваля "Алые паруса" в Артеке.
"Я рассказываю о профессии, с чего я начинал. Показываю фокусы, пантомиму, играю на гитаре, на губной гармошке, если есть под рукой стул – я могу поставить его на голову. То есть все мои цирковые способности пытаюсь продемонстрировать ребятишкам", – рассказал актер.
Юрий Чернов закончил Московское цирковое училище и ГИТИС, после чего не сразу выбрал, какой профессии отдать предпочтение. Цирковое прошлое помогло ему сыграть клоуна Олега Попова в фильме "Удивительные приключения Дениса Кораблева". Настоящий актер должен уметь делать все, говорит он: скакать на лошади, играть на инструментах, петь, танцевать.
Современные дети не смотрят "Электроника"
Современные дети не смотрят "Приключения Электроника", где актер сыграл папу Электроника – дальнобойщика. Но зато они помнят, как он играл на балалайке в другом советском фильме.
"Когда называю "Приключения Электроника", то его никто не видел, только слышали. Но вот что в "Иван Васильевич меняет профессию" я на балалайке играл – на это сразу отвечают: ой, а мы вас видели. Хотя у меня там одна фраза всего была – "Да ты, батюшка, только скажи, как это, а мы переймем", – улыбается Чернов.
Двоечника Сыромятникова из фильма "Доживем до понедельника" часто вспоминают учителя, рассказывает актер. Подходят и говорят: мы вас любим, хотя вы и двоечник.
Полвека на сцене
Народный артист России Юрий Чернов в этом году отметил две памятные даты: 75-летний юбилей и 50 лет службы в театре. На покой он пока не собирается: продолжает выходить на сцену "Театра на Трубной" в Москве, преподает в Институте современного искусства, снимается в кино, проводит мастер-классы для детей и молодежи. В жюри международного кинофестиваля "Алые паруса" Чернов работает уже больше десяти лет.
"Вот эта атмосфера, которая здесь сложилась, это такое счастье. Вот я приеду осенью на занятия и своим студентам буду говорить – пожалуйста, учитесь, работайте, трудитесь, чтобы попасть на такой необыкновенный праздник, как фестиваль "Алые паруса" в Артеке", – сказал актер.
Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" открылся в Артеке 2 июля
. Его гостями стали известные артисты Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Роман Попов, Александр Иншаков и многие другие. Свой новый фильм "Хитровка. Знак четырех" представит известный режиссер
Карен Шахназаров. Мастер-классы для детей проведут актеры Роман Попов
и Гоша Куценко, который также представит на фестивале свой проект.
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