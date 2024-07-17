https://crimea.ria.ru/20240717/na-kubani-i-v-rostovskoy-oblasti-vveli-grafiki-otklyucheniya-sveta-1138931051.html
На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света
На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света - РИА Новости Крым, 17.07.2024
На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света
Власти Краснодарского края и Ростовской области из-за аномальной жары ввели ограничения подачи электроэнергии, чтобы избежать перегрузок энергосистемы. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T13:36
2024-07-17T13:36
2024-07-17T14:38
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василий голубев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края и Ростовской области из-за аномальной жары ввели ограничения подачи электроэнергии, чтобы избежать перегрузок энергосистемы.Ограничения в Краснодарском краеУведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Краснодарскому и Юго-Западному районам. Решение об отключениях электричества принимает Кубанское региональное диспетчерское управление на основании мониторинга загрузки сети.График аварийного ограничения режима потребления электричества также введен в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов. Отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.Отключения света в Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что с 12:20 из-за перегрузки высоковольтной линии в регионе поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий области.Голубев добавил, что при нормализации режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.Ранее государственное предприятие "Крымэнерго" сообщило, что 17 июля во всех районах Крыма будут производиться временные отключения электроснабжения на 2-3 часа.График веерных отключений электроэнергии в Севастополе представило и "Севастопольэнерго".Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления.17 июля работа отключенного накануне вечером энергоблока №1 на Ростовской АЭС была восстановлена, после чего удалось восстановить и энергоснабжение потребителей на Юге России.
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На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света
На Кубани и в Ростовской области ввели ограничения подачи электроэнергии из-за жары
13:36 17.07.2024 (обновлено: 14:38 17.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края и Ростовской области из-за аномальной жары ввели ограничения подачи электроэнергии, чтобы избежать перегрузок энергосистемы.
Ограничения в Краснодарском крае
"Из-за экстремальной жары (+40 и выше) и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона, оборудование объединенной энергосистемы испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время. На территории Кубани могут вводить временные ограничения электроснабжения", - сообщает оперштаб Краснодарского края.
Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Краснодарскому и Юго-Западному районам. Решение об отключениях электричества принимает Кубанское региональное диспетчерское управление на основании мониторинга загрузки сети.
График аварийного ограничения режима потребления электричества также введен в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов. Отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.
"Ежедневно с 12:00 до 18:00 потребители по указанным питающим центрам могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Отключения света в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что с 12:20 из-за перегрузки высоковольтной линии в регионе поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий области.
"Это сделано для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения. К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Голубев добавил, что при нормализации режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.
Ранее государственное предприятие "Крымэнерго" сообщило, что 17 июля во всех районах Крыма будут производиться временные отключения электроснабжения
на 2-3 часа.
График веерных отключений электроэнергии в Севастополе представило и "Севастопольэнерго".
Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления
.
17 июля работа отключенного накануне вечером энергоблока №1 на Ростовской АЭС была восстановлена
, после чего удалось восстановить и энергоснабжение потребителей на Юге России
.