https://crimea.ria.ru/20240717/na-kubani-i-v-rostovskoy-oblasti-vveli-grafiki-otklyucheniya-sveta-1138931051.html

На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света

На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света - РИА Новости Крым, 17.07.2024

На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света

Власти Краснодарского края и Ростовской области из-за аномальной жары ввели ограничения подачи электроэнергии, чтобы избежать перегрузок энергосистемы. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T13:36

2024-07-17T13:36

2024-07-17T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края и Ростовской области из-за аномальной жары ввели ограничения подачи электроэнергии, чтобы избежать перегрузок энергосистемы.Ограничения в Краснодарском краеУведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Краснодарскому и Юго-Западному районам. Решение об отключениях электричества принимает Кубанское региональное диспетчерское управление на основании мониторинга загрузки сети.График аварийного ограничения режима потребления электричества также введен в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов. Отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.Отключения света в Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что с 12:20 из-за перегрузки высоковольтной линии в регионе поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий области.Голубев добавил, что при нормализации режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.Ранее государственное предприятие "Крымэнерго" сообщило, что 17 июля во всех районах Крыма будут производиться временные отключения электроснабжения на 2-3 часа.График веерных отключений электроэнергии в Севастополе представило и "Севастопольэнерго".Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления.17 июля работа отключенного накануне вечером энергоблока №1 на Ростовской АЭС была восстановлена, после чего удалось восстановить и энергоснабжение потребителей на Юге России.

https://crimea.ria.ru/20240717/veernye-otklyucheniya-sveta-v-krymu--grafik-po-gorodam-1138922398.html

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электросети, электроэнергия, краснодар, краснодарский край, ростов-на-дону, ростовская область, новости, василий голубев, евгений наумов