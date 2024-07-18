https://crimea.ria.ru/20240718/v-sevastopole-pogasla-gorodskaya-illyuminatsiya-i-osveschenie-dorog---prichina-1138982250.html

В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог

В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог

В Севастополе отключили уличное освещение, погасла городская иллюминация и придорожные фонари для стабильного электроснабжения жилых домов. Об этом сообщил и.о. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T21:27

2024-07-18T21:27

2024-07-18T22:37

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

крым

евгений горлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отключили уличное освещение, погасла городская иллюминация и придорожные фонари для стабильного электроснабжения жилых домов. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Евгений Горлов.Частично обесточены потребители в Балаклаве из-за технологического нарушения, сообщили в "Севастопольэнерго" - оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию причин аварии.Ранее сообщалось, что свет погас в центральной части Ялты из-за аварии с высоковольтным кабелем.

https://crimea.ria.ru/20240718/tsentr-yalty-vo-tme---povrezhden-vysokovoltnyy-kabel-1138982104.html

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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