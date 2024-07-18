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В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог
В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог
В Севастополе отключили уличное освещение, погасла городская иллюминация и придорожные фонари для стабильного электроснабжения жилых домов. Об этом сообщил и.о. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T21:27
2024-07-18T22:37
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
евгений горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отключили уличное освещение, погасла городская иллюминация и придорожные фонари для стабильного электроснабжения жилых домов. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Евгений Горлов.Частично обесточены потребители в Балаклаве из-за технологического нарушения, сообщили в "Севастопольэнерго" - оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию причин аварии.Ранее сообщалось, что свет погас в центральной части Ялты из-за аварии с высоковольтным кабелем.
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севастополь, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, евгений горлов
В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог

В Севастополе отключили уличное освещение

21:27 18.07.2024 (обновлено: 22:37 18.07.2024)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отключили уличное освещение, погасла городская иллюминация и придорожные фонари для стабильного электроснабжения жилых домов. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Евгений Горлов.
"От диспетчера филиала "Черноморское РДУ" поступило распоряжение высвободить 8 мегаватт электроэнергии. Уважаемые севастопольцы, для обеспечения стабильного электроснабжения в жилых домах, в ближайшие 10 минут мы отключаем всю городскую иллюминацию включая освещение автодорог", - предупредил он в своем ТГ-канале.
Частично обесточены потребители в Балаклаве из-за технологического нарушения, сообщили в "Севастопольэнерго" - оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию причин аварии.
Ранее сообщалось, что свет погас в центральной части Ялты из-за аварии с высоковольтным кабелем.
Вид на Ялту в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
21:19
Центр Ялты во тьме - поврежден высоковольтный кабель
 
СевастопольОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииКрымЕвгений Горлов
 
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