https://crimea.ria.ru/20240718/v-sevastopole-pogasla-gorodskaya-illyuminatsiya-i-osveschenie-dorog---prichina-1138982250.html
В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог
В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог
В Севастополе отключили уличное освещение, погасла городская иллюминация и придорожные фонари для стабильного электроснабжения жилых домов. Об этом сообщил и.о. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T21:27
2024-07-18T21:27
2024-07-18T22:37
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
евгений горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отключили уличное освещение, погасла городская иллюминация и придорожные фонари для стабильного электроснабжения жилых домов. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Евгений Горлов.Частично обесточены потребители в Балаклаве из-за технологического нарушения, сообщили в "Севастопольэнерго" - оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию причин аварии.Ранее сообщалось, что свет погас в центральной части Ялты из-за аварии с высоковольтным кабелем.
https://crimea.ria.ru/20240718/tsentr-yalty-vo-tme---povrezhden-vysokovoltnyy-kabel-1138982104.html
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севастополь, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, евгений горлов
В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог
В Севастополе отключили уличное освещение
21:27 18.07.2024 (обновлено: 22:37 18.07.2024)