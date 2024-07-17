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Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго

Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго

Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T18:16

2024-07-17T18:16

2024-07-17T18:26

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнерго.На время ремонта аварийного оборудования Объединенной энергосистемы Юга в зоне эксплуатационной ответственности Крымэнерго введен ограниченный режим потребления, сообщают энергетики. По графику, объемы потребления электроэнергии не должны превышать:– с 09:00 до 11:00 – 20 МВт;– с 11:00 до 18:00 – 35 МВт;– с 18:00 до 20:00 – 20 МВт.В связи этим 18 июля ожидаются временные отключения потребления во всех районах полуострова согласно графикам.Ранее подобные графики ввели на Кубани и в Ростовской области, а также во многих районах полуострова и в Севастополе, где сегодня губернатор Михаил Развожаев заявил о необходимости отключения торговых центров и крупных промышленных предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить электричество в жару – советы инженераАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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