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Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго
Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго
Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T18:16
2024-07-17T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнерго.На время ремонта аварийного оборудования Объединенной энергосистемы Юга в зоне эксплуатационной ответственности Крымэнерго введен ограниченный режим потребления, сообщают энергетики. По графику, объемы потребления электроэнергии не должны превышать:– с 09:00 до 11:00 – 20 МВт;– с 11:00 до 18:00 – 35 МВт;– с 18:00 до 20:00 – 20 МВт.В связи этим 18 июля ожидаются временные отключения потребления во всех районах полуострова согласно графикам.Ранее подобные графики ввели на Кубани и в Ростовской области, а также во многих районах полуострова и в Севастополе, где сегодня губернатор Михаил Развожаев заявил о необходимости отключения торговых центров и крупных промышленных предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить электричество в жару – советы инженераАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
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новости крыма, электричество, электросети крыма, лэп, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго

Веерные отключения света по всему Крыму на фоне экстремальной жары ожидаются 18 июля

18:16 17.07.2024 (обновлено: 18:26 17.07.2024)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнерго.
На время ремонта аварийного оборудования Объединенной энергосистемы Юга в зоне эксплуатационной ответственности Крымэнерго введен ограниченный режим потребления, сообщают энергетики. По графику, объемы потребления электроэнергии не должны превышать:
– с 09:00 до 11:00 – 20 МВт;
– с 11:00 до 18:00 – 35 МВт;
– с 18:00 до 20:00 – 20 МВт.
В связи этим 18 июля ожидаются временные отключения потребления во всех районах полуострова согласно графикам.

"В случае возможных ограничений электроэнергии потребители будут оповещены дополнительно", – сообщают в пресс-службе Крымэнерго.

Ранее подобные графики ввели на Кубани и в Ростовской области, а также во многих районах полуострова и в Севастополе, где сегодня губернатор Михаил Развожаев заявил о необходимости отключения торговых центров и крупных промышленных предприятий.
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