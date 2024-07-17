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В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах
В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах - РИА Новости Крым, 17.07.2024
В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах
введут отключения электричества на крупных объектах – в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Такое поручение "Севастопольэнерго" дал губернатор... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T14:21
2024-07-17T14:21
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
михаил развожаев
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срочные новости крыма
электросети
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введут отключения электричества на крупных объектах – в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Такое поручение "Севастопольэнерго" дал губернатор города Михаил Развожаев.На данный момент в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии, напомнил губернатор. Крупные объекты будут отключать по очереди, об этом предпринимателей будут информировать индивидуально."Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди — ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера", - подчеркнул Развожаев.Веерные отключения на юге России были введены в связи с аварией на Ростовской атомной электростанции, а также из-за перегруза по причине жары и большого количества незаконных подключений. 16 июля ограничения были введены и в Севастополе, власти объяснили это перегрузом электролиний. По графику отключения коснулись более чем ста улиц города. В Крыму графики отключений были введены в разных городах полуострова, от Ялты до Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭСВеерные отключения света из-за жары вводят в НовороссийскеПерегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света
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РИА Новости Крым
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севастополь, отключение электроэнергии в крыму, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма, электросети, электроэнергия
В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах

В Севастополе будут выключать свет в торговых центрах и на крупных предприятиях

14:21 17.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введут отключения электричества на крупных объектах – в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Такое поручение "Севастопольэнерго" дал губернатор города Михаил Развожаев.
"Вижу в соцсетях ваши комментарии по поводу ситуации со светом. Поручил "Севастопольэнерго" пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах — это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах", - написал он в Telegram-канале.
На данный момент в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии, напомнил губернатор. Крупные объекты будут отключать по очереди, об этом предпринимателей будут информировать индивидуально.
"Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди — ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера", - подчеркнул Развожаев.
Веерные отключения на юге России были введены в связи с аварией на Ростовской атомной электростанции, а также из-за перегруза по причине жары и большого количества незаконных подключений. 16 июля ограничения были введены и в Севастополе, власти объяснили это перегрузом электролиний. По графику отключения коснулись более чем ста улиц города. В Крыму графики отключений были введены в разных городах полуострова, от Ялты до Керчи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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СевастопольОтключение электроэнергии в КрымуМихаил РазвожаевНовости КрымаСрочные новости КрымаЭлектросетиЭлектроэнергия
 
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