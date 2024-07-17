https://crimea.ria.ru/20240717/v-sevastopole-nachnut-otklyuchat-svet-v-krupnykh-torgovykh-tsentrakh-1138932596.html

В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах

В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах - РИА Новости Крым, 17.07.2024

В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах

введут отключения электричества на крупных объектах – в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Такое поручение "Севастопольэнерго" дал губернатор... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T14:21

2024-07-17T14:21

2024-07-17T14:21

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

михаил развожаев

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электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введут отключения электричества на крупных объектах – в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Такое поручение "Севастопольэнерго" дал губернатор города Михаил Развожаев.На данный момент в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии, напомнил губернатор. Крупные объекты будут отключать по очереди, об этом предпринимателей будут информировать индивидуально."Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди — ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера", - подчеркнул Развожаев.Веерные отключения на юге России были введены в связи с аварией на Ростовской атомной электростанции, а также из-за перегруза по причине жары и большого количества незаконных подключений. 16 июля ограничения были введены и в Севастополе, власти объяснили это перегрузом электролиний. По графику отключения коснулись более чем ста улиц города. В Крыму графики отключений были введены в разных городах полуострова, от Ялты до Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭСВеерные отключения света из-за жары вводят в НовороссийскеПерегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, отключение электроэнергии в крыму, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма, электросети, электроэнергия