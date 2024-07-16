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В Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭС
В Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭС - РИА Новости Крым, 16.07.2024
В Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭС
40% энергосистемы Краснодара отключено из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Как сообщает пресс-служба администрации кубанской... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T19:55
2024-07-16T19:55
2024-07-16T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. 40% энергосистемы Краснодара отключено из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Как сообщает пресс-служба администрации кубанской столицы, в городе временные ограничения электроснабжения.Отключения эти составляют от двух до пяти часов, временные ограничения электроснабжения позволят сохранить всю систему и оборудование в целости, поясняют местные власти. Восстановительные работы контролирует Минэнерго России.На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщала ранее пресс-служба Минэнерго России. С целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.Читайте также на РИА Новости Крым:Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения светаВ Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролинийВеерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
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РИА Новости Крым
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краснодар, новости, происшествия, лэп, электросети, краснодарский край, отключение электроэнергии
В Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭС
Аварии на Ростовской АЭС привела к отключению 40% энергосистемы Краснодара – власти
19:55 16.07.2024 (обновлено: 19:56 16.07.2024)