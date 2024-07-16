Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240716/v-sevastopole-net-sveta-i-gaza-iz-za-peregruza-elektroliniy-1138910583.html
В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний
В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний - РИА Новости Крым, 16.07.2024
В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний
В Севастополе введены графики отключения света и нет газа по ряду адресов в связи с перегрузом электрических сетей, причина - аномальная жара. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T17:20
2024-07-16T18:14
севастополь
михаил развожаев
новости
электричество
электроэнергия
лэп
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введены графики отключения света и нет газа по ряду адресов в связи с перегрузом электрических сетей, причина - аномальная жара. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В период с 16:30 до 19 часов света не будет по Фиолентовскому, Камышовому и частично Керченскому шоссе, улицам Вакуленчука, Стрелецкой, Комбрига Потапова, Колобова, Босфорской, Славянской, Тараса Шевченко, Скифской и Рыбальченко, в районе Горбатого моста, по Столетовскому проспекту, в Торговых центрах "Симолл", "Новацентр", "Муссон", "Лаванда" и на заводе "Маяк"."Также из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения. Сейчас газа нет по следующим адресам: Маринеско, 1А (все корпуса), Комбрига Потапова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 23А, 21, 29, 29А (все корпуса), 35 (все корпуса), 37 (все корпуса), 31, Т. Шевченко 49 (все корпуса), Камышовое шоссе, 37Б (все корпуса) – всего 3051 квартира", – добавил Развожаев.По его словам, специалисты ведут подомовой обход. Поэтапное восстановление газоснабжения абонентам будет производиться с 8:30 утра завтрашнего дня.В разных частях Крыма во вторник также вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей, предупреждала ранее пресс-служба компании "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи светаАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоВеерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости, электричество, электроэнергия, лэп, отключение электроэнергии
В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний

Из-за перегруза электролиний по ряду адресов в Севастополе нет света и газа - Развожаев

17:20 16.07.2024 (обновлено: 18:14 16.07.2024)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введены графики отключения света и нет газа по ряду адресов в связи с перегрузом электрических сетей, причина - аномальная жара. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временной подачи электроэнергии", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

В период с 16:30 до 19 часов света не будет по Фиолентовскому, Камышовому и частично Керченскому шоссе, улицам Вакуленчука, Стрелецкой, Комбрига Потапова, Колобова, Босфорской, Славянской, Тараса Шевченко, Скифской и Рыбальченко, в районе Горбатого моста, по Столетовскому проспекту, в Торговых центрах "Симолл", "Новацентр", "Муссон", "Лаванда" и на заводе "Маяк".
"Также из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения. Сейчас газа нет по следующим адресам: Маринеско, 1А (все корпуса), Комбрига Потапова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 23А, 21, 29, 29А (все корпуса), 35 (все корпуса), 37 (все корпуса), 31, Т. Шевченко 49 (все корпуса), Камышовое шоссе, 37Б (все корпуса) – всего 3051 квартира", – добавил Развожаев.
По его словам, специалисты ведут подомовой обход. Поэтапное восстановление газоснабжения абонентам будет производиться с 8:30 утра завтрашнего дня.
В разных частях Крыма во вторник также вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей, предупреждала ранее пресс-служба компании "Крымэнерго".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиЭлектричествоЭлектроэнергияЛЭПОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Как охладить помещение без использования кондиционера
19:31В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
19:10Закрытие Большой Севастопольской тропы - что известно
18:44Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны
18:20Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые
17:57Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ
17:26Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов
17:05Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
16:55Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию
16:31В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет
16:12В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК
15:55Покушение киевских спецслужб на Путина планировали англосаксы – Захарова
15:30Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии
15:22Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
15:10Веерные отключения в Алуште - санатории и кафе запаслись генераторами
14:58На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб
14:54Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ
14:30В Евпатории потушили пожар на мусорном полигоне
14:15На Украине поражен военный аэродром
13:55В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами
Лента новостейМолния