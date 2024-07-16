https://crimea.ria.ru/20240716/v-sevastopole-net-sveta-i-gaza-iz-za-peregruza-elektroliniy-1138910583.html

В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний

В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний - РИА Новости Крым, 16.07.2024

В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний

В Севастополе введены графики отключения света и нет газа по ряду адресов в связи с перегрузом электрических сетей, причина - аномальная жара. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T17:20

2024-07-16T17:20

2024-07-16T18:14

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введены графики отключения света и нет газа по ряду адресов в связи с перегрузом электрических сетей, причина - аномальная жара. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В период с 16:30 до 19 часов света не будет по Фиолентовскому, Камышовому и частично Керченскому шоссе, улицам Вакуленчука, Стрелецкой, Комбрига Потапова, Колобова, Босфорской, Славянской, Тараса Шевченко, Скифской и Рыбальченко, в районе Горбатого моста, по Столетовскому проспекту, в Торговых центрах "Симолл", "Новацентр", "Муссон", "Лаванда" и на заводе "Маяк"."Также из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения. Сейчас газа нет по следующим адресам: Маринеско, 1А (все корпуса), Комбрига Потапова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 23А, 21, 29, 29А (все корпуса), 35 (все корпуса), 37 (все корпуса), 31, Т. Шевченко 49 (все корпуса), Камышовое шоссе, 37Б (все корпуса) – всего 3051 квартира", – добавил Развожаев.По его словам, специалисты ведут подомовой обход. Поэтапное восстановление газоснабжения абонентам будет производиться с 8:30 утра завтрашнего дня.В разных частях Крыма во вторник также вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей, предупреждала ранее пресс-служба компании "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи светаАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоВеерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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