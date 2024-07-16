https://crimea.ria.ru/20240716/veernye-otklyucheniya-sveta-vvedeny-na-yuge-rossii--chto-izvestno-1138919075.html

Веерные отключения света введены на Юге России – что известно

Веерные отключения света введены на Юге России – что известно - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Веерные отключения света введены на Юге России – что известно

Из-за аварии на Ростовской атомной электростанции, перегруза по причине жары и незаконных техприсоединений в регионах на юге России введены веерные отключения... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T22:12

2024-07-16T22:12

2024-07-16T22:23

электроэнергия

электричество

электросети

крым

краснодарский край

запорожская область

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Из-за аварии на Ростовской атомной электростанции, перегруза по причине жары и незаконных техприсоединений в регионах на юге России введены веерные отключения света. Где к этому времени отключают электроэнергию – в материале РИА Новости Крым.В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт, сообщили ранее в Минэнерго России.Крым и СевастопольИз-за перегрузки на сетях по причине жары и незаконных техприсоединений временные отключения энерголиний введены в разных регионах Крыма. Так энергетики рассчитывают снизить перегрузки.В частности, отключения проходят в Ялте, Алуште, Ливитановке, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовском, Мирном, Поповке, Штормовом, Угловом, Песчаном, Береговоом, Белокаменном, Тургеневке, Дачном, Холмовке, Танковом, Перевальном, Краснолесье, Мраморном, Заречном, Добром, Пионерском, Андрусово, Феодосии, Керчи, Войково, Ярком Поле, Синицино, Красновке, Васильковом, Желябовке, Веселом и Судаке.В Севастополе вечером во вторник из-за перегруза электролиний отключения света проводят в две очереди, в общей сложности график предусматривает остановку энергоподачи для более чем ста улиц, сообщает компания "Севастопольэнерго"."Севастопольэнерго" обращает внимание, что задержки в смене очередей, отключенных по графику потребителей, происходят по причине большой нагрузки от включенной в сеть бытовой техники (кондиционеров, холодильников). В момент включения линии происходит значительный скачок нагрузки, который длится от 20 до 40 минут, пока бытовое оборудование выйдет на нормальный режим работы. Поэтому диспетчер "Севастопольэнерго" делает вынужденную паузу между включением очередных линий, чтобы не допустить превышения предельного значения суммарной мощности.Энергетики "Севастопольэнерго" делают все возможное для обеспечения электроснабжения максимального количества потребителей в сложившейся ситуации, подчеркнули на предприятии. По вопросам, связанным с электроснабжением, можно круглосуточно обратиться по телефону кол-центра 8 800 733 33 10, уточнили энергетики.Также из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения. Сообщалось об отключении газа по следующим адресам: Маринеско, 1А (все корпуса), Комбрига Потапова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 23А, 21, 29, 29А (все корпуса), 35 (все корпуса), 37 (все корпуса), 31, Т. Шевченко 49 (все корпуса), Камышовое шоссе, 37Б (все корпуса) – всего 3051 квартира. Поэтапное восстановление газоснабжения абонентам будет производиться с 8:30 утра завтрашнего дня.Другие южные регионы страныВ Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭС, сообщили местные власти. В столице региона произошла авария на 103 трансформаторах – не работали 150 светофоров, встало движение автомобилей, трамваев и троллейбусов, наблюдались перебои и в мобильной связи. Потребителей пришлось переключить на аварийные источники питания. Сейчас электричество постепенно возвращается в дома краснодарцев. Временные локальные ограничения электроснабжения по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления, в частности, коснулись и Сочи. К этому времени ограничения в Сочи полностью сняты, сообщили в филиале "Сочинских электрических сетей".В зону "веера" после сбоя на Ростовской АЭС также попал Ростов-на-Дону, также без света остались часть Новочеркасска и Шахт. Кроме того, веерные графики отключения света коснулись Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, в частности, Пятигорска.По указанию системного оператора, в Запорожской области также отключены некоторые населенные пункты, сообщает областное Минэнерго. "В кратчайшие сроки авария будет устранена и электроснабжение будет восстановлено", – сказано в сообщении ведомства. По данным главы региона Евгения Балицкого, на данный момент веерные отключения применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района.Компания "Крымэнерго" ранее предупреждала, что из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, в этой связи к потребителям обращались с просьбой экономить электричество.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

https://crimea.ria.ru/20240708/aksenov-prokommentiroval-prichiny-avariy-na-energosetyakh-v-krymu-1138689412.html

крым

краснодарский край

запорожская область

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электроэнергия, электричество, электросети, крым, краснодарский край, запорожская область, отключение электроэнергии