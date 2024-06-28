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Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова
Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова
Советник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковая страница Главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T20:13
2024-06-28T20:13
2024-06-28T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Советник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковая страница Главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией. Ранее в полиции Севастополе предупредили о распространении фейковой информации о закрытии пляжей в регионе после ракетной атаки ВСУ 23 июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов
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Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова
Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова
20:13 28.06.2024 (обновлено: 20:25 28.06.2024)