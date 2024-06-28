https://crimea.ria.ru/20240628/zloumyshlenniki-sozdali-feykovuyu-stranitsu-glavy-kryma-sergey-aksenova-1138444375.html

Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова

Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова

Советник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковая страница Главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T20:13

2024-06-28T20:13

2024-06-28T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Советник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковая страница Главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией. Ранее в полиции Севастополе предупредили о распространении фейковой информации о закрытии пляжей в регионе после ракетной атаки ВСУ 23 июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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