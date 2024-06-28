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Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова
Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова
Советник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковая страница Главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T20:13
2024-06-28T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Советник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковая страница Главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией. Ранее в полиции Севастополе предупредили о распространении фейковой информации о закрытии пляжей в регионе после ракетной атаки ВСУ 23 июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов
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фейк, сергей аксенов, новости крыма, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, мининформ крыма
Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова

Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова

20:13 28.06.2024 (обновлено: 20:25 28.06.2024)
 
© Fotolia/ Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia/ Tomasz Zajda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Советник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковая страница Главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией.

"На этот раз создана фейковая страница Главы Крыма Сергея Аксенова. Размещена очередная ложная информация призванная попытаться раскачать ситуацию", – сообщает мининформ Крыма.

Фейковая страница главы РК
Фейковая страница главы РК
Фейковая страница главы РК
Ранее в полиции Севастополе предупредили о распространении фейковой информации о закрытии пляжей в регионе после ракетной атаки ВСУ 23 июня.
В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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ФейкСергей АксеновНовости КрымаКрымБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяМининформ Крыма
 
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