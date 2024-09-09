https://crimea.ria.ru/20240909/v-gossovet-kryma-po-itogam-vyborov-prokhodyat-tri-partii-1140222055.html

В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии

В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии

По итогам выборов депутатов парламента Крыма и местных советов в Государственный совет республики проходят три партии. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T10:25

2024-09-09T10:25

2024-09-09T10:35

крым

михаил малышев

выборы

выборы в крыму и севастополе

политика

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110046/46/1100464610_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_d08bca11e6c328d504770f97e489369a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. По итогам выборов депутатов парламента Крыма и местных советов в Государственный совет республики проходят три партии. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.По его данным, после обработки протоколов предварительная явка на выборах в республике составила 46,72%Голосование в Крыму и Севастополе проходило в течение трех дней. В Крыму избирали депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата. В Крыму зарегистрированы свыше 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий. В Крыму в воскресенье работали также 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора.Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.Читайте также на РИА Новости Крым:Специальные избирательные участки открылись в больнице СимферополяВ Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателейЯвка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, михаил малышев, выборы, выборы в крыму и севастополе, политика, государственный совет рк (госсовет), новости крыма