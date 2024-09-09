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В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии
В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии - РИА Новости Крым, 09.09.2024
В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии
По итогам выборов депутатов парламента Крыма и местных советов в Государственный совет республики проходят три партии. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T10:25
2024-09-09T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. По итогам выборов депутатов парламента Крыма и местных советов в Государственный совет республики проходят три партии. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.По его данным, после обработки протоколов предварительная явка на выборах в республике составила 46,72%Голосование в Крыму и Севастополе проходило в течение трех дней. В Крыму избирали депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата. В Крыму зарегистрированы свыше 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий. В Крыму в воскресенье работали также 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора.Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.Читайте также на РИА Новости Крым:Специальные избирательные участки открылись в больнице СимферополяВ Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателейЯвка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
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РИА Новости Крым
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крым, михаил малышев, выборы, выборы в крыму и севастополе, политика, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии

В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят партии "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ

10:25 09.09.2024 (обновлено: 10:35 09.09.2024)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПервое заседание депутатов Государственного Совета Крыма
Первое заседание депутатов Государственного Совета Крыма - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. По итогам выборов депутатов парламента Крыма и местных советов в Государственный совет республики проходят три партии. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.
"На данный момент обработано уже более 90% протоколов. Точно можно сказать, что в Государственный совет Крыма проходят три партии – "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ", — сообщил РИА Новости Крым глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.
По его данным, после обработки протоколов предварительная явка на выборах в республике составила 46,72%
Голосование в Крыму и Севастополе проходило в течение трех дней. В Крыму избирали депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата.
В Крыму зарегистрированы свыше 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий. В Крыму в воскресенье работали также 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора.
Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.
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Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымМихаил МалышевВыборыВыборы в Крыму и СевастополеПолитикаГосударственный совет РК (Госсовет)Новости Крыма
 
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