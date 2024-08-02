https://crimea.ria.ru/20240802/zaklyuchivshim-kontrakt-v-zonu-svo-krymchanam-uvelichat-vyplaty-1139311281.html

Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты

Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты

Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T09:58

2024-08-02T09:58

2024-08-02T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенова."В соответствии с указом президента региональная единовременная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит в Республике Крым 400 тысяч рублей. Общий размер выплаты, таким образом, достигнет 800 тысяч рублей – по 400 тысяч из федерального и республиканского бюджетов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики также заверил, что власти региона будут наращивать поддержку военнослужащих в зоне СВО по всем направлениям.31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Единую выплату в размере 800 тысяч рублей также получат жители Севастополя, подписавшие контракт на участие в спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублейНа востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, служба по контракту, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, выплаты и компенсации