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Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты
Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты
Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T09:58
2024-08-02T09:58
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выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенова."В соответствии с указом президента региональная единовременная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит в Республике Крым 400 тысяч рублей. Общий размер выплаты, таким образом, достигнет 800 тысяч рублей – по 400 тысяч из федерального и республиканского бюджетов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики также заверил, что власти региона будут наращивать поддержку военнослужащих в зоне СВО по всем направлениям.31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Единую выплату в размере 800 тысяч рублей также получат жители Севастополя, подписавшие контракт на участие в спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублейНа востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, служба по контракту, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, выплаты и компенсации
Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты

В Крыму подписавшие контракт в зону СВО получат по 800 тысяч рублей - Аксенов

09:58 02.08.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкНабор на контрактную службу
Набор на контрактную службу - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенова.
"В соответствии с указом президента региональная единовременная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит в Республике Крым 400 тысяч рублей. Общий размер выплаты, таким образом, достигнет 800 тысяч рублей – по 400 тысяч из федерального и республиканского бюджетов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики также заверил, что власти региона будут наращивать поддержку военнослужащих в зоне СВО по всем направлениям.
31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.
Единую выплату в размере 800 тысяч рублей также получат жители Севастополя, подписавшие контракт на участие в спецоперации.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновСлужба по контрактуАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости СВОВыплаты и компенсации
 
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