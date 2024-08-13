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Переселенцев из Курской области разместят на Азовском побережье

Переселенцев из Курской области разместят на Азовском побережье - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Переселенцев из Курской области разместят на Азовском побережье

Переселенцы из приграничных районов Курской области смогут разместиться в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря. Об этом по итогам телефонного... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T13:30

2024-08-13T13:30

2024-08-13T13:30

курская область

алексей смирнов

евгений балицкий

запорожская область

азовское море

общество

новости

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Переселенцы из приграничных районов Курской области смогут разместиться в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря. Об этом по итогам телефонного разговора с губернатором Запорожской области Евгением Балицким сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Для размещения людей будут использованы здравницы, расположенные на побережье Азова от Бердянска до Кирилловки."Запорожская область – регион, который живет в условиях военного положения, каждый день ведет борьбу с украинским нацизмом, имеет огромный опыт как в военных действиях, так и в волонтерской работе, и этот опыт может помочь нам", - подчеркнул Алексей Смирнов.В местах размещения будут работать юристы и специалисты правительства Запорожской области, которые помогут курянам в оформлении необходимых документов и предоставят правовую поддержку в рамках режима контртеррористической операции.Ранее в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов в Курской области. От действий оккупантов погибли 12 мирных жителей, более 120 получили ранения, включая 10 детей.Свои дома покинули более 120 тысяч человек, и эта работа еще продолжается. В пунктах временного размещения в разных регионах РФ развернуто 53 тысячи мест.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области – главные заявления ПутинаЗеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую областьВ Курской области наращивают группировку войск и резервов

курская область

запорожская область

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, алексей смирнов, евгений балицкий, запорожская область, азовское море, общество, новости, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области