В Курской области наращивают группировку войск и резервов
В Курскую область организовали доставку дополнительных сил и средств – Минобороны
17:30 12.08.2024 (обновлено: 17:43 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, отметили в ведомстве. Ранее в Курскую область уже были направлены дополнительные силы и средства. В помощи в стабилизации обстановки на приграничье также приняла участие добровольная народная дружина.
Добровольцы помогли обеспечить необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения.
6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе наступления пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области потери ВСУ составили более 1600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера. Только за последние сутки ВС РФ ликвидировали на этом направлении до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.