https://crimea.ria.ru/20240812/v-kurskoy-oblasti-naraschivayut-gruppirovku-voysk-i-rezervov-1139546137.html

В Курской области наращивают группировку войск и резервов

В Курской области наращивают группировку войск и резервов - РИА Новости Крым, 12.08.2024

В Курской области наращивают группировку войск и резервов

В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T17:30

2024-08-12T17:30

2024-08-12T17:43

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/08/1123788294_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_67611bfe58d581bf9616f908d6ad65ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, отметили в ведомстве. Ранее в Курскую область уже были направлены дополнительные силы и средства. В помощи в стабилизации обстановки на приграничье также приняла участие добровольная народная дружина.Добровольцы помогли обеспечить необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения.6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе наступления пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области потери ВСУ составили более 1600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера. Только за последние сутки ВС РФ ликвидировали на этом направлении до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.

https://crimea.ria.ru/20240812/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--glavnye-zayavleniya-putina-1139544009.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, безопасность, всу (вооруженные силы украины)