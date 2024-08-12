Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область
20:35 12.08.2024 (обновлено: 20:36 12.08.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
"Ставка... был доклад главкома (ВСУ – ред.) Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Кроме того, он заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области.
Ситуация в Курской области
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области. При этом сейчас под контролем противника находятся 28 населенных пунктов рениона. Судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается.
Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.