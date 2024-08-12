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Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T20:35
2024-08-12T20:36
владимир зеленский
новости
украина
александр сырский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.Кроме того, он заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области.Ситуация в Курской области6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области. При этом сейчас под контролем противника находятся 28 населенных пунктов рениона. Судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается.Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.
https://crimea.ria.ru/20240812/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--glavnye-zayavleniya-putina-1139544009.html
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владимир зеленский, новости, украина, александр сырский
Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область

Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область

20:35 12.08.2024 (обновлено: 20:36 12.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
"Ставка... был доклад главкома (ВСУ – ред.) Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Кроме того, он заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области.

Ситуация в Курской области

6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области. При этом сейчас под контролем противника находятся 28 населенных пунктов рениона. Судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается.
Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.
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