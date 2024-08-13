https://crimea.ria.ru/20240813/kiev-gorko-pozhaleet-ob-atake-na-kurskuyu-oblast--postpredstvo-rf-v-oon-1139570794.html

Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООН

Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООН - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООН

Попытка вторжения ВСУ в Курскую область свидетельствует о выбранном киевским режимом пути эскалации, этот шаг заставит Украину горько пожалеть. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T18:27

2024-08-13T18:27

2024-08-13T18:27

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

россия

дмитрий полянский

оон

совет безопасности оон

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139565673_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9f64a65ec8e769cdc87d4198db86bba3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Попытка вторжения ВСУ в Курскую область свидетельствует о выбранном киевским режимом пути эскалации, этот шаг заставит Украину горько пожалеть. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по преступлениям Киева во вторник.Полянский также отметил, что действия ВСУ в Курской области являются "лучшим опровержением" утверждений всех международных партнеров о том, что киевский режим якобы склоняется к мирному разрешению украинского кризиса."Ответ был дан, и это явный выбор в пользу эскалации и военных действий", - констатировал он.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленныйРежим КТО - как это работает и что делать гражданам

курская область

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, новости, украина