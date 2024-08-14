https://crimea.ria.ru/20240814/v-shebekino-ukrainskiy-dron-atakoval-gruzovik--tyazhelo-ranen-voditel-1139580215.html

В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель

В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель

В городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель,... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T08:59

2024-08-14T08:59

2024-08-14T08:59

россия

обстрелы белгородской области

белгородская область

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате атаки транспортное средство получило повреждения, еще один грузовик посечен осколками.Ночью 14 августа украинские боевики предприняли попытку массированной атаки на регионы Российской Федерации. Силами ПВО было уничтожено 117 беспилотников и четыре ракеты, сообщили в Минобороны. Из них 17 БПЛА сбили в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информацияВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами - 1 погибший и 28 раненыхСитуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия