https://crimea.ria.ru/20240814/v-shebekino-ukrainskiy-dron-atakoval-gruzovik--tyazhelo-ranen-voditel-1139580215.html
В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
В городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель,... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T08:59
2024-08-14T08:59
2024-08-14T08:59
россия
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_3e94765490f1ec6381f7dcb87a3599e2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате атаки транспортное средство получило повреждения, еще один грузовик посечен осколками.Ночью 14 августа украинские боевики предприняли попытку массированной атаки на регионы Российской Федерации. Силами ПВО было уничтожено 117 беспилотников и четыре ракеты, сообщили в Минобороны. Из них 17 БПЛА сбили в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информацияВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами - 1 погибший и 28 раненыхСитуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России
россия
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ab8da9213dc62e92a48eccbdec707fc.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия
В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
В Белгородской области водитель грузовика ранен в результате атаки дрона