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В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
В городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель,... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T08:59
2024-08-14T08:59
россия
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате атаки транспортное средство получило повреждения, еще один грузовик посечен осколками.Ночью 14 августа украинские боевики предприняли попытку массированной атаки на регионы Российской Федерации. Силами ПВО было уничтожено 117 беспилотников и четыре ракеты, сообщили в Минобороны. Из них 17 БПЛА сбили в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информацияВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами - 1 погибший и 28 раненыхСитуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России
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РИА Новости Крым
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россия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия
В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель

В Белгородской области водитель грузовика ранен в результате атаки дрона

08:59 14.08.2024
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоВрачи в операционной
Врачи в операционной
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", написал он в Telegram-канале.

В результате атаки транспортное средство получило повреждения, еще один грузовик посечен осколками.
Ночью 14 августа украинские боевики предприняли попытку массированной атаки на регионы Российской Федерации. Силами ПВО было уничтожено 117 беспилотников и четыре ракеты, сообщили в Минобороны. Из них 17 БПЛА сбили в Белгородской области.
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РоссияОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествия
 
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