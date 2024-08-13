https://crimea.ria.ru/20240813/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-aktualnye-dannye-minoborony-rossii-1139565211.html

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России

Вооруженные силы России за прошедшие сутки пресекли несколько попыток прорыва боевиков ВСУ вглубь Курской области, потери противника составили более 420... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T14:17

2024-08-13T14:17

2024-08-13T15:02

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки пресекли несколько попыток прорыва боевиков ВСУ вглубь Курской области, потери противника составили более 420 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские бойцы отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker. В плен попали шесть боевиков ВСУ. Также авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе наступления пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленныйРежим КТО - как это работает и что делать гражданам

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, новости сво