https://crimea.ria.ru/20240815/mediki-raneny-pri-atake-dronov-vsu-na-shebekino-1139619239.html
Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино
Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино
Четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T09:28
2024-08-15T09:28
2024-08-15T09:28
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, у женщины закрытый перелом ноги и плечевой кости. У мужчины минно-взрывная травма, он контужен и получил множественные осколочные ранения спины. Оба медика направлены в белгородскую городскую больницу бригадами скорой медицинской помощи, отметил Гладков.Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями кареты СМП везут в областную клиническую больницу, добавил он.Также, по словам главы региона, в результате нескольких атак беспилотников ВСУ загорелись две квартиры в многоквартирном доме. Пожар удалось оперативно потушить сотрудникам МЧС."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", –заключил Гладков.Утром 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что находится в командировке Москве, где с утра принимает участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации.Накануне Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.7 августа режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Курской области. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Принято решение об эвакуации всего Глушковского района Курской области ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино
Сотрудники скорой помощи ранены при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся атаке дронов со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи", – сообщали Гладков в своем Telegram-канале.
По его информации, у женщины закрытый перелом ноги и плечевой кости. У мужчины минно-взрывная травма, он контужен и получил множественные осколочные ранения спины. Оба медика направлены в белгородскую городскую больницу бригадами скорой медицинской помощи, отметил Гладков.
Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями кареты СМП везут в областную клиническую больницу, добавил он.
Также, по словам главы региона, в результате нескольких атак беспилотников ВСУ загорелись две квартиры в многоквартирном доме. Пожар удалось оперативно потушить сотрудникам МЧС.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", –заключил Гладков.
Утром 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что находится в командировке Москве, где с утра принимает участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации.
Накануне Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.
7 августа режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Курской области
. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.
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