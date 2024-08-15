https://crimea.ria.ru/20240815/mediki-raneny-pri-atake-dronov-vsu-na-shebekino-1139619239.html

Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино

Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино

Четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T09:28

2024-08-15T09:28

2024-08-15T09:28

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, у женщины закрытый перелом ноги и плечевой кости. У мужчины минно-взрывная травма, он контужен и получил множественные осколочные ранения спины. Оба медика направлены в белгородскую городскую больницу бригадами скорой медицинской помощи, отметил Гладков.Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями кареты СМП везут в областную клиническую больницу, добавил он.Также, по словам главы региона, в результате нескольких атак беспилотников ВСУ загорелись две квартиры в многоквартирном доме. Пожар удалось оперативно потушить сотрудникам МЧС."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", –заключил Гладков.Утром 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что находится в командировке Москве, где с утра принимает участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации.Накануне Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.7 августа режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Курской области. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Принято решение об эвакуации всего Глушковского района Курской области ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу