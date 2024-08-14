https://crimea.ria.ru/20240814/prinyato-reshenie-ob-evakuatsii-vsego-glushkovskogo-rayona-kurskoy-oblasti-1139614839.html

Принято решение об эвакуации всего Глушковского района Курской области

Принято решение об эвакуации всего Глушковского района Курской области - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Принято решение об эвакуации всего Глушковского района Курской области

В Курской области эвакуируют жителей всего Глушковского района региона. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Смирнов. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-14T23:47

2024-08-14T23:47

2024-08-15T00:14

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

алексей смирнов

эвакуация

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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CИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Курской области эвакуируют жителей всего Глушковского района региона. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Смирнов.Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот", уточнил врио главы региона. И призвал следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей.Ранее в МЧС России сообщили, что большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них – около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей.7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Правительство РФ заявило, что выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.По последним данным Минобороны, российские военные в Курской области за сутки уничтожили еще 270 украинских боевиков и пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение экспертаВ Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителейРосгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, алексей смирнов, эвакуация, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу