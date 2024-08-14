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Новости Курской области – данные об операции от Минобороны

Новости Курской области – данные об операции от Минобороны - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Новости Курской области – данные об операции от Минобороны

Российские военные в Курской области за сутки уничтожили еще 270 украинских боевиков и пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки,... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T14:32

2024-08-14T14:32

2024-08-14T14:32

обстрелы курской области

ситуация в курской области после нападения всу

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области за сутки уничтожили еще 270 украинских боевиков и пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Также российские воины уничтожили две ДРГ противника в районе Мартыновки, отразили шесть вражеских атак в направлении Коренево, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкесского Поречного, поразили скопления живой силы ВСУ в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино. Авиационные удары нанесены в районах Юнаковка, Садков, Мирополья, Храповщины, Могрицы и Кровного Сумской области.За сутки потери ВСУ в курском приграничье составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен, сообщалось ранее.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Курской области на данный час: данные властейРосгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭССоздает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии