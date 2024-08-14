Рейтинг@Mail.ru
В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240814/v-kurskoy-oblasti-evakuiruyut-zhiteley-poselok-glushkovo--1139611905.html
В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково
В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково
В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Смирнов. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T21:47
2024-08-14T22:06
алексей смирнов
обстрелы курской области
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139611973_0:177:3009:1870_1920x0_80_0_0_09dfcb5dcc78e60e2c446ce6d893179c.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Смирнов.Александр Смирнов попросил всех следовать рекомендациям властей.Ранее МЧС России сообщило, что большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них – около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей.7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Правительство РФ заявило, что выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.По последним данным Минобороны, российские военные в Курской области за сутки уничтожили еще 270 украинских боевиков и пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение экспертаВ Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителейПравительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139611973_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_c8fab9efa5ecdbc387afb4029078947d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей смирнов, обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, эвакуация
В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково

В Курской области принято решение об эвакуации жителей поселка Глушково

21:47 14.08.2024 (обновлено: 22:06 14.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация жителей из города Рыльск в Курской области
Эвакуация жителей из города Рыльск в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
CИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Смирнов.

"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот", - написал он в Telegram-канале.

Александр Смирнов попросил всех следовать рекомендациям властей.
Ранее МЧС России сообщило, что большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них – около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей.
7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Правительство РФ заявило, что выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.
По последним данным Минобороны, российские военные в Курской области за сутки уничтожили еще 270 украинских боевиков и пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта
В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей
Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
 
Алексей СмирновОбстрелы Курской областиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиЭвакуация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16В Самарской области сошел с рельсов поезд
22:03Главные новости Крыма: 14 августа
21:47В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково
21:43ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохранения
21:16В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК
20:53Театр кукол в Симферополе: как движутся работы
20:32Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство
19:55Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму
19:34В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов
19:10"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука
18:52Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация
18:36Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива
18:01В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза
17:40В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов
17:35Какой мед делают крымские пчелы
17:02Пять беспилотников сбиты над Брянской областью
16:47Смертельное ДТП под Геленджиком: погиб водитель и пострадали дети
16:28Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму
16:03В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам
15:49Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта
Лента новостейМолния