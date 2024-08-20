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ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо - РИА Новости Крым, 20.08.2024
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T14:07
2024-08-20T14:10
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, после оказания первой медицинской помощи пострадавших доставили в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения. В поселке также повреждены социальный объект и два легковых автомобиля, добавил Гладков.Губернатор сообщил еще об одном пострадавшем в результате обстрела – в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина. Попутным транспортом он доставлен в Яснозоренскую амбулаторию. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног, рассказал Гладков. Также в селе повреждено административное здание.В селе Зиборовка Шебекинского городского округа на территории сельхозпредприятия повреждены трактор и легковой автомобиль в результате атаки дрона, добавил губернатор.Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.Ранее в результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский Белгородского района с помощью FPV-дрона был ранен мирный житель. С осколочными ранениями мужчина самостоятельно обратился в больницу.За минувшие сутки в результате действий ВСУ в Белгородской области три человека получили различные ранения. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиДети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо

Четверо мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

14:07 20.08.2024 (обновлено: 14:10 20.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский Белгородского района в результате атак беспилотников получили ранения трое мужчин. С баротравмами и различными осколочными ранениями пострадавшие обратились в Октябрьскую ЦРБ", – написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, после оказания первой медицинской помощи пострадавших доставили в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения. В поселке также повреждены социальный объект и два легковых автомобиля, добавил Гладков.
Губернатор сообщил еще об одном пострадавшем в результате обстрела – в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина. Попутным транспортом он доставлен в Яснозоренскую амбулаторию. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног, рассказал Гладков. Также в селе повреждено административное здание.
В селе Зиборовка Шебекинского городского округа на территории сельхозпредприятия повреждены трактор и легковой автомобиль в результате атаки дрона, добавил губернатор.
Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.
Ранее в результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский Белгородского района с помощью FPV-дрона был ранен мирный житель. С осколочными ранениями мужчина самостоятельно обратился в больницу.
За минувшие сутки в результате действий ВСУ в Белгородской области три человека получили различные ранения. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.
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Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Скорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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