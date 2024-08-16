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В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктов

В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктов

В Белгородской области с 19 августа закрывается въезд в шесть населенных пунктов, жителей пяти из них отселят и помогут вывезти имущество. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T20:23

2024-08-16T20:23

2024-08-16T20:23

вячеслав гладков

новости

белгородская область

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области с 19 августа закрывается въезд в шесть населенных пунктов, жителей пяти из них отселят и помогут вывезти имущество. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.К данным населенным пунктам относятся село Новостроевка-Вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также село Новопетровка в Валуйском округе.В Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка.С 15 августа в Белгородской области в связи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧСНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – БелоусовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, режим чс