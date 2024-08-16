https://crimea.ria.ru/20240816/mobilnuyu-svyaz-v-belgorodskoy-oblasti-sdelali-besplatnoy-na-vremya-chs-1139642236.html

Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС

Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС

В связи с введением режима ЧС федерального характера мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно, сообщили в Минцифры... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T10:37

2024-08-16T10:37

2024-08-16T10:46

обстрелы белгородской области

белгородская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В связи с введением режима ЧС федерального характера мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно, сообщили в Минцифры РФ.Входящие звонки также будут бесплатными, отметили в Минцифры.По данным ведомства, бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС-сообщения. Такая услуга будет действовать в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Краснояружском, Ровеньском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском городских округах.С 15 августа в Белгородской области в с вязи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.Ранее в Курской области связь и мобильный интернет для всех жителей сделали бесплатными до окончания режима ЧС. Всего такая услуга действует в восьми районах региона: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.В Курской области с 7 августа введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – БелоусовМассированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно

https://crimea.ria.ru/20240814/chs-federalnogo-kharaktera---chto-eto-znachit-i-zachem-vvodyat-1139589533.html

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