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Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС
Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС
В связи с введением режима ЧС федерального характера мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно, сообщили в Минцифры... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T10:37
2024-08-16T10:46
обстрелы белгородской области
белгородская область
мобильная связь
минцифры рф
режим чс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В связи с введением режима ЧС федерального характера мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно, сообщили в Минцифры РФ.Входящие звонки также будут бесплатными, отметили в Минцифры.По данным ведомства, бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС-сообщения. Такая услуга будет действовать в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Краснояружском, Ровеньском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском городских округах.С 15 августа в Белгородской области в с вязи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.Ранее в Курской области связь и мобильный интернет для всех жителей сделали бесплатными до окончания режима ЧС. Всего такая услуга действует в восьми районах региона: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.В Курской области с 7 августа введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – БелоусовМассированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
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обстрелы белгородской области, белгородская область, мобильная связь, минцифры рф, режим чс, новости
Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС

В 9 районах Белгородской области на время ЧС связь и мобильный интернет будут бесплатными

10:37 16.08.2024 (обновлено: 10:46 16.08.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон Xiaomi
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В связи с введением режима ЧС федерального характера мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно, сообщили в Минцифры РФ.
"С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе" - сказано в сообщении.
Входящие звонки также будут бесплатными, отметили в Минцифры.
По данным ведомства, бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС-сообщения. Такая услуга будет действовать в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Краснояружском, Ровеньском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском городских округах.
С 15 августа в Белгородской области в с вязи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Ранее в Курской области связь и мобильный интернет для всех жителей сделали бесплатными до окончания режима ЧС. Всего такая услуга действует в восьми районах региона: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.
В Курской области с 7 августа введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.
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