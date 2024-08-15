https://crimea.ria.ru/20240815/obstanovka-krayne-napryazhennaya-gladkov-o-situatsii-v-belgorodskoy-oblasti-1139631880.html

Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области

Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сообщил о напряженной ситуации в регионе, большом... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T16:58

2024-08-15T16:58

2024-08-15T16:58

россия

новости сво

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139451645_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_11155308f70097d9fdc7e8f5c12ef0e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сообщил о напряженной ситуации в регионе, большом количестве погибших и раненых. Губернатор выразил надежду, что все мероприятия по обеспечению безопасности региона будут реализованы и ситуация изменится в лучшую сторону. По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.15 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики ранены при атаке дронов ВСУ на ШебекиноБеспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов

россия

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков