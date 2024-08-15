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Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области
Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сообщил о напряженной ситуации в регионе, большом... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T16:58
2024-08-15T16:58
2024-08-15T16:58
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новости сво
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сообщил о напряженной ситуации в регионе, большом количестве погибших и раненых. Губернатор выразил надежду, что все мероприятия по обеспечению безопасности региона будут реализованы и ситуация изменится в лучшую сторону. По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.15 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики ранены при атаке дронов ВСУ на ШебекиноБеспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
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россия, новости сво, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков
Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области
Губернатор Белгородской области сообщил о большом количестве погибших и раненых
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сообщил о напряженной ситуации в регионе, большом количестве погибших и раненых.
"Обстановка в приграничных районах нашей области крайне напряженная – до сих пор большое количество обстрелов, много раненых, много погибших, много разрушенного жилья. Необходимость дополнительной помощь абсолютно очевидна для всех", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале после совещания.
Губернатор выразил надежду, что все мероприятия по обеспечению безопасности региона будут реализованы и ситуация изменится в лучшую сторону. По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.
15 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.
Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.
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