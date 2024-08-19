https://crimea.ria.ru/20240819/terror-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-lyudi-i-razrusheny-doma-1139727477.html

Террор ВСУ в Белгородской области: ранены люди и разрушены дома

Террор ВСУ в Белгородской области: ранены люди и разрушены дома - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Террор ВСУ в Белгородской области: ранены люди и разрушены дома

За сутки в результате действий ВСУ в Белгородской области три человека получили различные ранения. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T22:56

2024-08-19T22:56

2024-08-19T23:13

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. За сутки в результате действий ВСУ в Белгородской области три человека получили различные ранения. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в понедельник также сообщалось, что в регионе скончался мирный житель, раненный при обстреле ВСУ 8 августа. Все это время врачи сражались за его жизнь, но ранения оказались очень тяжелыми."В районе поселка Борисовка дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.По его информации, в понедельник в Шебекинском городском округе в селе Первое Цепляево из-за атаки вражеского ударного дрона был поврежден инфраструктурный объект. Еще в двух селах региона, Байцурах и в Веселой Лопани, в домах и на промышленном предприятии разбиты окна, кровли, стены.В течение суток город Шебекино был обстрелян повторно, ранения получила местная жительница.Кроме того, вражеский дрон в очередной раз атаковал поселок Октябрьский Белгородского района — поврежден инфраструктурный объект связи, в селе Тишанка Волоконовского района повреждения получила ЛЭП, из-за чего люди временно остались без света, а в Грушевке того же района БПЛА атаковал инфраструктурный объект мобильной связи, уточнил Гладков."В результате атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа мужчина получил минно-взрывную травму. С мелкими осколочными ранениями лица и ног бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил губернатор.Из-за обстрелов в Грайворонском городском округе в поселке Горьковский разрушен частный дом, а в Безымено жилой дом сгорел в результате действий ВСУ.Накануне два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области.Еще днем ранее три мирных жителя получили ранения и контузию в результате очередного обстрела украинских боевиков города Шебекино.Ранее губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная, много обстрелов со стороны врага, погибают и получают ранения мирные жители.По информации Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиДети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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