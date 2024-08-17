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ВСУ ударили по Шебекино – ранены три мирных жителя

ВСУ ударили по Шебекино – ранены три мирных жителя - РИА Новости Крым, 17.08.2024

ВСУ ударили по Шебекино – ранены три мирных жителя

Три мирных жителя получили ранения и контузию в результате очередного обстрела украинских боевиков города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T11:11

2024-08-17T11:11

2024-08-17T11:20

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Три мирных жителя получили ранения и контузию в результате очередного обстрела украинских боевиков города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате прямого попадания снаряда серьезно поврежден один в частный дом. Зафиксированы разрушения во втором доме, осколками посечен легковой автомобиль, есть повреждения на линии электропередачи, добавил Гладков.На этой неделе губернатор региона на совещании с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная, фиксируется большое количество обстрелов, в результате чего много раненых и погибших.По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"Медики ранены при атаке дронов ВСУ на ШебекиноДрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо

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шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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