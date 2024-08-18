https://crimea.ria.ru/20240818/esche-dva-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti-1139696637.html

Еще два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Еще два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Еще два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T19:06

2024-08-18T19:06

2024-08-18T19:07

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

шебекино (город в белгородской области)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки беспилотника есть пострадавшая. Женщина с минно-взрывной травмой и контузией самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ", – написал он в своем Telegram-канале.После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул губернатор.Также украинские боевики атаковали дроном Шебекино."В городе Шебекино дрон сдетонировал возле припаркованного автомобиля. Пострадал мирный житель. Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения", – сообщил Гладков.В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. Машина полностью сгорела. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, уточнил глава региона.Накануне три мирных жителя получили ранения и контузию в результате очередного обстрела украинских боевиков города Шебекино.Ранее губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная, много обстрелов со стороны врага, погибают и получают ранения мирные жители.По информации Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины)