https://crimea.ria.ru/20240819/deti-iz-prigranichya-belgorodskoy-oblasti-budut-uchitsya-v-drugikh-regionakh-1139722142.html

Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах

Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах

Детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам, вывезут на учебу в другие регионы страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T17:05

2024-08-19T17:05

2024-08-19T17:20

обстрелы белгородской области

белгородская область

новости

общество

образование в россии

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам, вывезут на учебу в другие регионы страны. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам оперативного заседания правительства области.Губернатор уточнил, что речь идет, в частности, о школьниках из Шебекино и Шебекинского (Мурома, Новой Таволжанки, Ржевки), Валуйского городских округов, Краснояружского, Борисовского районов. Также это коснется и других территорий со сложной оперативной обстановкой."Необходимо проработать порядок вывоза. Безусловно, отправлять ребят нужно с согласования родителей. Запрос у жителей есть. Организовывать обучение планируем по четвертям", - пояснил Вячеслав Гладков.Несколько дней назад губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная: много обстрелов со стороны врага, погибают и получают ранения мирные жители.В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Территорию покинули порядка 70 % населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные местаАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителейЕще два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, общество, образование в россии, вячеслав гладков