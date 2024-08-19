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Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах
Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах
Детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам, вывезут на учебу в другие регионы страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T17:05
2024-08-19T17:05
2024-08-19T17:20
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
общество
образование в россии
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам, вывезут на учебу в другие регионы страны. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам оперативного заседания правительства области.Губернатор уточнил, что речь идет, в частности, о школьниках из Шебекино и Шебекинского (Мурома, Новой Таволжанки, Ржевки), Валуйского городских округов, Краснояружского, Борисовского районов. Также это коснется и других территорий со сложной оперативной обстановкой."Необходимо проработать порядок вывоза. Безусловно, отправлять ребят нужно с согласования родителей. Запрос у жителей есть. Организовывать обучение планируем по четвертям", - пояснил Вячеслав Гладков.Несколько дней назад губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная: много обстрелов со стороны врага, погибают и получают ранения мирные жители.В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Территорию покинули порядка 70 % населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные местаАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителейЕще два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
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обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, общество, образование в россии, вячеслав гладков
Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах
Детей из приграничных районов Белгородской области вывезут на учебу в другие регионы
17:05 19.08.2024 (обновлено: 17:20 19.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам, вывезут на учебу в другие регионы страны. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам оперативного заседания правительства области.
"Будем вывозить детей из населенных пунктов приграничных муниципалитетов, находящихся в зоне постоянных обстрелов врага, на очное обучение в другие регионы страны", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что речь идет, в частности, о школьниках из Шебекино и Шебекинского (Мурома, Новой Таволжанки, Ржевки), Валуйского городских округов, Краснояружского, Борисовского районов. Также это коснется и других территорий со сложной оперативной обстановкой.
"Необходимо проработать порядок вывоза. Безусловно, отправлять ребят нужно с согласования родителей. Запрос у жителей есть. Организовывать обучение планируем по четвертям", - пояснил Вячеслав Гладков.
Несколько дней назад губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная: много обстрелов со стороны врага
, погибают и получают ранения мирные жители.
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