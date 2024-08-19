https://crimea.ria.ru/20240819/v-belgorodskoy-oblasti-muzhchina-pogib-pri-obstrele-vsu-1139712302.html

В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ

В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ

В Белгородской области скончался мирный житель, раненный при обстреле ВСУ 8 августа. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T14:51

2024-08-19T14:51

2024-08-19T14:52

вячеслав гладков

белгород

обстрелы белгородской области

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области скончался мирный житель, раненный при обстреле ВСУ 8 августа.Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков ВСУ ударили по Шебекино – ранены три мирных жителя

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости