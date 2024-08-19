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В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ
В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ
В Белгородской области скончался мирный житель, раненный при обстреле ВСУ 8 августа. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T14:51
2024-08-19T14:52
вячеслав гладков
белгород
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области скончался мирный житель, раненный при обстреле ВСУ 8 августа.Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков ВСУ ударили по Шебекино – ранены три мирных жителя
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вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ

В Белгородской области погиб мужчина в результате обстрела РСЗО

14:51 19.08.2024 (обновлено: 14:52 19.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области скончался мирный житель, раненный при обстреле ВСУ 8 августа.

"В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеского обстрела села Бессоновка 8 августа. Все эти дни врачи боролись за его жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.
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Вячеслав ГладковБелгородОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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