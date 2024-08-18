https://crimea.ria.ru/20240818/dve-zhenschiny-raneny-pri-obstrele-vsu-novoy-tavolzhanki--gladkov-1139685254.html

Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков

Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков

Две жительницы селе Новая Таволжанка получили различные ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T10:45

2024-08-18T10:45

2024-08-18T10:46

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Две жительницы селе Новая Таволжанка получили различные ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также в результате вражеской атаки повреждены три сельских дома, уточнил губернатор.Накануне три мирных жителя получили ранения и контузию в результате очередного обстрела украинских боевиков города Шебекино.Ранее губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная, много обстрелов со стороны врага, погибают и получают ранения мирные жители.По информации Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, обстрелы всу