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Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков
Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков
Две жительницы селе Новая Таволжанка получили различные ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T10:45
2024-08-18T10:46
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Две жительницы селе Новая Таволжанка получили различные ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также в результате вражеской атаки повреждены три сельских дома, уточнил губернатор.Накануне три мирных жителя получили ранения и контузию в результате очередного обстрела украинских боевиков города Шебекино.Ранее губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная, много обстрелов со стороны врага, погибают и получают ранения мирные жители.По информации Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, обстрелы всу
Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка на Белгородщине – ранены две женщины

10:45 18.08.2024 (обновлено: 10:46 18.08.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Две жительницы селе Новая Таволжанка получили различные ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", – написал он в своем Telegram-канале.

Также в результате вражеской атаки повреждены три сельских дома, уточнил губернатор.
Накануне три мирных жителя получили ранения и контузию в результате очередного обстрела украинских боевиков города Шебекино.
Ранее губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная, много обстрелов со стороны врага, погибают и получают ранения мирные жители.
По информации Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.
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