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Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков
Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков
Две жительницы селе Новая Таволжанка получили различные ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T10:45
2024-08-18T10:45
2024-08-18T10:46
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Две жительницы селе Новая Таволжанка получили различные ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также в результате вражеской атаки повреждены три сельских дома, уточнил губернатор.Накануне три мирных жителя получили ранения и контузию в результате очередного обстрела украинских боевиков города Шебекино.Ранее губернатор региона в ходе совещания с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил, что обстановка в приграничных районах области крайне напряженная, много обстрелов со стороны врага, погибают и получают ранения мирные жители.По информации Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, обстрелы всу
Две женщины ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки – Гладков
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка на Белгородщине – ранены две женщины
10:45 18.08.2024 (обновлено: 10:46 18.08.2024)