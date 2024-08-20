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FPV-дрон атаковал поселок в Белгородской области - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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FPV-дрон атаковал поселок в Белгородской области - ранен мужчина
FPV-дрон атаковал поселок в Белгородской области - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 20.08.2024
FPV-дрон атаковал поселок в Белгородской области - ранен мужчина
Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона на поселок Октябрьский Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T12:55
2024-08-20T12:55
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона на поселок Октябрьский Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он добавил, что в результате детонации дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. На месте работают оперативные службы.За минувшие сутки в результате действий ВСУ в Белгородской области три человека получили различные ранения. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.Также сообщалось, что в регионе скончался мирный житель, раненный при обстреле ВСУ 8 августа. Все это время врачи сражались за его жизнь, но ранения оказались очень тяжелыми.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиДети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
FPV-дрон атаковал поселок в Белгородской области - ранен мужчина

Мирный житель ранен в результате атаки украинского FPV-дрона в Белгородской области

12:55 20.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона на поселок Октябрьский Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. Медики оказывают ему первую медицинскую помощь, для прохождения дальнейшего лечения пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате детонации дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. На месте работают оперативные службы.
За минувшие сутки в результате действий ВСУ в Белгородской области три человека получили различные ранения. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.
Также сообщалось, что в регионе скончался мирный житель, раненный при обстреле ВСУ 8 августа. Все это время врачи сражались за его жизнь, но ранения оказались очень тяжелыми.
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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