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18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы
18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы - РИА Новости Крым, 12.08.2024
18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы
За ночь над регионами России силами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны утром в понедельник. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T07:24
2024-08-12T07:24
2024-08-12T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны утром в понедельник.В ведомстве уточнили, что 11 дронов были уничтожены над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и повреждений нет. Об уничтожении вражеских беспилотников также сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дроновПожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу
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обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), воронежская область, курская область, белгородская область, новости, пво, происшествия
18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы
Силы ПВО сбили за ночь 18 украинских беспилотников над регионами РФ - Минобороны
07:24 12.08.2024 (обновлено: 07:25 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны утром в понедельник.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 11 дронов были уничтожены над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.
По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и повреждений нет.
Об уничтожении вражеских беспилотников также сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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