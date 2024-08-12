https://crimea.ria.ru/20240812/18-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-rossiyskie-regiony-1139526511.html

18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы

18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы - РИА Новости Крым, 12.08.2024

18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы

За ночь над регионами России силами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны утром в понедельник. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T07:24

2024-08-12T07:24

2024-08-12T07:25

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

воронежская область

курская область

белгородская область

новости

пво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны утром в понедельник.В ведомстве уточнили, что 11 дронов были уничтожены над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и повреждений нет. Об уничтожении вражеских беспилотников также сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дроновПожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу

воронежская область

курская область

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), воронежская область, курская область, белгородская область, новости, пво, происшествия