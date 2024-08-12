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Пожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Пожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу
Пожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Пожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу
Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по области. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T06:25
2024-08-12T07:02
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
пожар
обстрелы всу
ядерная энергетика
новости
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по области.Глава Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет."Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником. На сегодняшний день все подразделения в готовности, радиационный фон в норме, последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции", - написал он в своем Telegram-канале.В пресс-службе станции также ранее сообщали, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии холодного останова. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. Локализовать возгорание удалось в 23:20.Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что в результате атаки беспилотников ВСУ была нарушена физическая целостность станции, что произошло впервые.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20240626/post-radiatsionnogo-kontrolya-zaes-polnostyu-unichtozhen-artobstrelom-vsu-1138364768.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, пожар, обстрелы всу, ядерная энергетика, новости, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу

Пожар на градирне Запорожской АЭС потушен - МЧС региона

06:25 12.08.2024 (обновлено: 07:02 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по области.

"В результате атаки беспилотником была повреждена нефункционирующая башенная градирня №1 с последующим возгоранием пластиковых пароуловителей. Пожар ликвидировали в 23:30. Радиационный фон вокруг ЗАЭС находится в пределах нормы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет.
"Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником. На сегодняшний день все подразделения в готовности, радиационный фон в норме, последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции", - написал он в своем Telegram-канале.
В пресс-службе станции также ранее сообщали, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии холодного останова. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.
В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. Локализовать возгорание удалось в 23:20.
Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что в результате атаки беспилотников ВСУ была нарушена физическая целостность станции, что произошло впервые.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьПожарОбстрелы ВСУЯдерная энергетикаНовостиБезопасностьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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