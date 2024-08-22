https://crimea.ria.ru/20240822/vsu-snova-atakovali-belgorodskuyu-oblast--raneny-chetvero-1139796298.html

ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо

ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо - РИА Новости Крым, 22.08.2024

ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T12:36

2024-08-22T12:36

2024-08-22T12:36

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

скорая помощь

больница

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, после оказания первой медицинской помощи пострадавших доставили в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения. В поселке также повреждены социальный объект и два легковых автомобиля, добавил Гладков.Губернатор сообщил еще об одном пострадавшем в результате обстрела – в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина. Попутным транспортом он доставлен в Яснозоренскую амбулаторию. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног, отметил Гладков. Также в селе повреждено административное здание.В селе Зиборовка Шебекинского городского округа на территории сельхозпредприятия повреждены трактор и легковой автомобиль в результате атаки дрона, добавил Гладков.Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.Ранее в результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский Белгородского района FPV-дроном был ранен мирный житель. С осколочными ранениями мужчина самостоятельно обратился в больницу.За минувшие сутки в результате действий ВСУ в Белгородской области три человека получили различные ранения. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На прошлой неделе Гладков призвал жителей Шебекино временно выехать из города. Порядка 70% населения покинули территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиМобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, больница, обстрелы белгородской области