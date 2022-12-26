https://crimea.ria.ru/20221226/ukrainskiy-dron-sbit-u-aerodroma-v-engelse--troe-pogibshikh-1126127968.html

Украинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших

Украинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Украинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших

Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T09:02

2022-12-26T09:02

2022-12-26T09:02

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

саратовская область

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в понедельник около 1:35.Уточняется, что авиационная техника не повреждена.Как сообщалось, 5 декабря украинские войска также предприняли попытку атаковать беспилотниками российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию. По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".

https://crimea.ria.ru/20221207/tochechnaya-opasnost-aksenov-ob-atakakh-bespilotnikov-na-krym-1125736166.html

саратовская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), происшествия, саратовская область, армия и флот