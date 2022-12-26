https://crimea.ria.ru/20221226/ukrainskiy-dron-sbit-u-aerodroma-v-engelse--troe-pogibshikh-1126127968.html
Украинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших
Украинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Украинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших
Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T09:02
2022-12-26T09:02
2022-12-26T09:02
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
саратовская область
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_0:87:3220:1898_1920x0_80_0_0_6a3d22d5a5692307b21d50add7931f3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в понедельник около 1:35.Уточняется, что авиационная техника не повреждена.Как сообщалось, 5 декабря украинские войска также предприняли попытку атаковать беспилотниками российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию. По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".
https://crimea.ria.ru/20221207/tochechnaya-opasnost-aksenov-ob-atakakh-bespilotnikov-na-krym-1125736166.html
саратовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_288:0:2933:1984_1920x0_80_0_0_9d6af93924bf6088041f7601b43e8a4f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), происшествия, саратовская область, армия и флот
Украинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Энгельсе, погибли трое военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в понедельник около 1:35.
"Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что авиационная техника не повреждена.
Как сообщалось, 5 декабря украинские войска также предприняли попытку атаковать беспилотниками российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию. По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".