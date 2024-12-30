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Пожар на АЗС в Грозном – что известно

Пожар на АЗС в Грозном – что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Пожар на АЗС в Грозном – что известно

В Грозном на одной из автозаправочных станций вспыхнул пожар. Огонь потушили на площади 450 "квадратов", жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T16:42

2024-12-30T16:42

2024-12-30T16:42

грозный

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

топливо

азс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Грозном на одной из автозаправочных станций вспыхнул пожар. Огонь потушили на площади 450 "квадратов", жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что пламя охватило автоцистерну с топливом, операторскую АЗС и автомагазин. По данным спасателей, пожар был потушен на площади 450 квадратных метров. С огнем боролись 82 специалиста и 14 единиц техники МЧС России.О причинах случившегося не сообщается.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

грозный

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грозный, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, топливо, азс