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Пожар на АЗС в Грозном – что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Пожар на АЗС в Грозном – что известно
Пожар на АЗС в Грозном – что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Пожар на АЗС в Грозном – что известно
В Грозном на одной из автозаправочных станций вспыхнул пожар. Огонь потушили на площади 450 "квадратов", жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T16:42
2024-12-30T16:42
грозный
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Грозном на одной из автозаправочных станций вспыхнул пожар. Огонь потушили на площади 450 "квадратов", жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что пламя охватило автоцистерну с топливом, операторскую АЗС и автомагазин. По данным спасателей, пожар был потушен на площади 450 квадратных метров. С огнем боролись 82 специалиста и 14 единиц техники МЧС России.О причинах случившегося не сообщается.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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грозный, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, топливо, азс
Пожар на АЗС в Грозном – что известно

В Грозном при пожаре на заправке сгорела автоцистерна с топливом и магазин – МЧС

16:42 30.12.2024
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС России потушили пожар на автозаправке в Грозном
Сотрудники МЧС России потушили пожар на автозаправке в Грозном
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Грозном на одной из автозаправочных станций вспыхнул пожар. Огонь потушили на площади 450 "квадратов", жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что пламя охватило автоцистерну с топливом, операторскую АЗС и автомагазин.

"Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб: не допущено разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на близ расположенные здания. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

По данным спасателей, пожар был потушен на площади 450 квадратных метров. С огнем боролись 82 специалиста и 14 единиц техники МЧС России.
О причинах случившегося не сообщается.
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ГрозныйПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиТопливоАЗС
 
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