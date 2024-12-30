https://crimea.ria.ru/20241230/armiya-rossii-sdvigaet-front-vsu-poteryali-bolee-15-tysyach-boevikov-1143020412.html

Армия России сдвигает фронт: ВСУ потеряли более 1,5 тысяч боевиков

Армия России сдвигает фронт: ВСУ потеряли более 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Армия России сдвигает фронт: ВСУ потеряли более 1,5 тысяч боевиков

Вооруженные силы России наступают в зоне спецоперации вглубь обороны противника, потери ВСУ за сутки превысили 1,5 тысячи боевиков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T13:46

2024-12-30T13:46

2024-12-30T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наступают в зоне спецоперации вглубь обороны противника, потери ВСУ за сутки превысили 1,5 тысячи боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" за сутки улучшили положение по переднему краю и отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Украинские войска были разбиты в Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Западное и Глушковка, а также в ДНР в районе Ивановки, Шандриголово, Торского, Терн и Серебрянского лесничества. Потери противника превысили 530 военнослужащих, уточнили в Минобороны.Также на Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. По данный военного ведомства, противник потерял здесь до 65 боевиков.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, поразив формирования четырех бригад ВСУ в районе города Курахово, а также населенных пунктов Дальнее, Часов Яр и Разлив в Донецкой Народной Республики. В результате потери в двух механизированных бригад, а также мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ за минувшие сутки превысили 295 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР и разбили противника в районе четырех населенных пунктов ДНР, отразив 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.Ряды украинских войск на данном направлении сократились на 420 боевиков. Поражение было нанесено трем механизированным бригадам, мотопехотной и горно-штурмовой бригаде, а также двум штурмовым батальонов ВСУ, бригаде морской пехоты и штурмовой бригаде нацполиции Украины. Как уточнили в Минобороны, ВСУ были разбиты в районе Дзержинска, Воздвиженки, Даченского и Песчаного.Продвижение в глубину обороны противника продолжают и подразделения группировки войск "Восток"."Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Богатырь, Зеленое Поле и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих", – сообщили в МО РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" в районах населенных пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное в Херсонской области поразили живую силу и технику трех бригад теробороны ВСУ, которые потеряли до 75 военнослужащих.В Минобороны России отмечают, что ВСУ за минувшие сутки, как и ежедневно ранее, утратили много военной техники, в том числе иностранной, производства стран НАТО.В частности, уничтожены очередной немецкий танк Leopard и самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США и 105-мм орудия для поддержки пехоты М119 американского производства, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании и многое другое, включая автомобили, станции радиоэлектронной борьбы и артустановки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиАрмия России берет новые рубежи - оперативные данныеОтражены более ста контратак: ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"