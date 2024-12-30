https://crimea.ria.ru/20241230/artilleriya-i-aviatsiya-rossii-gromit-boevikov-vsu-v-kurskoy-oblasti-1143022622.html

Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области

Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области

Бойцы группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили в Курской области более 310 боевиков ВСУ, а также военную технику врага. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T15:54

2024-12-30T15:54

2024-12-30T15:58

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142213383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e62da06141210da51913a8fad6e477f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили в Курской области более 310 боевиков ВСУ, а также военную технику врага. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Отмечается, что отражены пять контратак врага, а также в ходе наступательных действий поражены бригады украинских штурмовиков в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии ВСУ поражены в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1359 боевых бронированных машин, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской областиКрымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской областиБолее двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу