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Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области
Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области
Бойцы группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили в Курской области более 310 боевиков ВСУ, а также военную технику врага. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T15:54
2024-12-30T15:58
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили в Курской области более 310 боевиков ВСУ, а также военную технику врага. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Отмечается, что отражены пять контратак врага, а также в ходе наступательных действий поражены бригады украинских штурмовиков в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии ВСУ поражены в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1359 боевых бронированных машин, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской областиКрымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской областиБолее двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Артиллерия и авиация России разгромила 13 бригад ВСУ в Курской области

В Курской области ликвидированы 45,5 тысяч боевиков ВСУ - Минобороны

15:54 30.12.2024 (обновлено: 15:58 30.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области.
 Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили в Курской области более 310 боевиков ВСУ, а также военную технику врага. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что отражены пять контратак врага, а также в ходе наступательных действий поражены бригады украинских штурмовиков в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии ВСУ поражены в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - сказано в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1359 боевых бронированных машин, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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